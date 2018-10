Nuon verandert naam in Vattenfall

Vandaag hebben Magnus Hall, CEO van Vattenfall en Nuon-directeur Peter Smink bekend gemaakt dat Nuon haar naam zal veranderen in de naam van het moederbedrijf Vattenfall. Nuon, dat al bijna tien jaar onderdeel is van het Zweedse Vattenfall, zal als merk geleidelijk uit de markt verdwijnen. Voor de herkenbaarheid worden Nuon en Vattenfall voorlopig naast elkaar gebruikt.



Vattenfall heeft zichzelf als doel gesteld om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Om dat breed te kunnen benaderen, over de verschillende landen heen waar Vattenfall actief is, is er voor gekozen om Nuon en Vattenfall te verenigen in één naam.



Strategisch effectiever



Magnus Hall licht toe: ”Met deze keuze investeren we in Vattenfalls toekomst. Daarbij behouden we het goede van Nuon, en versterken we dat met de voordelen die Vattenfall Nederland brengt: slagkracht, schaalgrootte en expertise – hiermee wonnen we de tender voor het eerste subsidievrije windpark op zee, Hollandse Kust Zuid. Met één naam en één boodschap zijn we strategisch en financieel effectiever. Deze verandering stoomt ons klaar voor de toekomst en voor de ontwikkelingen in de energiemarkt, die steeds groter en globaler wordt. En het laat ons commitment zien aan Nederland – we are here to stay!”



Samen meer bereiken



De naamswijziging komt op een logisch moment. Peter Smink legt uit: “Waar we in het verleden hebben afgezien van een rebranding, vanwege de veranderende markt en de kracht van het merk Nuon in Nederland, kiezen we er nu voor om de naamswijziging wél door te zetten. Klimaatverandering en het tegengaan ervan hebben nog nooit zó hoog op de agenda gestaan. De recent geformuleerde ambitie van Vattenfall om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken sluit daar naadloos op aan. Daarbij zijn de schaalvoordelen en de deskundigheid van Vattenfall essentieel. Een voorbeeld: volgend jaar zijn wij al tien jaar actief op het gebied van elektrisch vervoer in Nederland. In 2009 stapten we als Nuon in een nieuwe markt en inmiddels zijn we uitgegroeid tot marktleider. Dankzij de expertise van Vattenfall zijn we met onze recente overeenkomst met McDonald's nu ook actief op de snellaadmarkt in Nederland, waardoor elektrisch rijden voor een heel groot publiek binnen bereik komt. En nu gaan we er, als één Vattenfall, voor zorgen dat onze klanten emissievrij binnen Noordwest-Europa kunnen reizen! We maken deel uit van iets groters en samen bereiken we gewoonweg veel meer.”



Vertrouwd raken met Vattenfall



Voor klanten zal het merk Nuon niet direct verdwijnen. Cindy Kroon, Directeur Klanten bij Nuon: “We zullen de tijd nemen om dit goed te doen, voor onszelf en voor onze klanten. Dat betekent dat we mensen vertrouwd willen maken met Vattenfall, dat we uitleggen waarom dit een mooie, belangrijke verandering is en niet slechts het verdwijnen van een vertrouwde naam. Daarom zijn Nuon en Vattenfall vanaf vandaag naast elkaar te zien, totdat we volledig overgaan naar Vattenfall. Idealiter hoeven we straks niemand meer uit te leggen wat Vattenfall is en waar we voor staan. En intussen blijven we doen waar we het beste in zijn: onze klanten centraal stellen en slimme energieoplossingen leveren.”



Over Vattenfall



Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame productie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.



Over Nuon



Nuon, onderdeel van het Europese Vattenfall, produceert en levert elektriciteit, energie-gerelateerde producten en diensten, gas, warmte en koude. Nuon streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie; schoon, betrouwbaar en betaalbaar. Met 3.500 medewerkers bedient Nuon circa 2 miljoen particuliere en zakelijke klanten.