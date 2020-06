Adviescollege Stikstofproblematiek presenteert eindadvies

Maandag 8 juni 2020 presenteert het Adviescollege Stikstofproblematiek (de Commissie-Remkes) het eindrapport. Het Adviescollege presenteert de adviezen vanaf 14.00 uur in Nieuwspoort. Tevens zal opdrachtgever minister Carola Schouten van LNV het rapport in ontvangst nemen van Johan Remkes, voorzitter van de commissie.



Op 17 juli 2019 is het Adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld door de minister van LNV. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sinds deze uitspraak mag het PAS niet meer gebruikt worden om vergunningen af te geven voor projecten die stikstofuitstoot veroorzaken.



