Vrijdag 24 mei op de Westergas in Amsterdam: laatste oproep om mee te doen aan de Nacht van de Vluchteling



Art Rooijakkers: ‘Noodhulp voor vluchtelingen meer dan ooit nodig’



Ambassadeur van Stichting Vluchteling Art Rooijakkers windt er geen doekjes om: ‘Noodhulp voor vluchtelingen is meer dan ooit nodig’. ‘Ik doe daarom aanstaande vrijdag, 24 mei op de Westergas in Amsterdam de laatste oproep aan alle Nederlanders om mee te lopen met de Nacht van de Vluchteling’. Rooijakkers zal dat samen met enkele bijzondere lopers doen, waaronder GTST-actrice Melissa Drost.



Nacht van de Vluchteling



Tijdens de tiende Nacht van de Vluchteling van 15-16 juni lopen duizenden deelnemers in het holst van de nacht 40 kilometer om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. De route gaat van Rotterdam -> Den Haag, van Nijmegen ->Arnhem, van Utrecht -> Amersfoort en van Amsterdam -> Haarlem. In Rotterdam en Amsterdam zullen ook 10 en 20 kilometer gelopen worden.



Rooijakkers: ‘Het is hartverwarmend dat mensen hun nacht opofferen om geld en aandacht te vragen voor vluchtelingen in de wereld, een schitterende prestatie.’



Tussenstand



In totaal hebben zich al ruim 4500 lopers uit het hele land aangemeld om mee te doen, en staat de donatieteller op bijna een half miljoen euro. Art Rooijakkers zal op de Westergas de nieuwe tussenstand bekendmaken: ‘Nog nooit zijn er zo veel vluchtelingen in de wereld als vandaag, en zijn door oorlog en geweld in onder andere Syrië, Jemen en Afghanistan miljoenen mensen op de vlucht.’ zegt Rooijakkers. ‘De nood is nog nooit zo hoog geweest als nu’, aldus de ambassadeur van Stichting Vluchteling.



GTST actrice Melissa Drost



Actrice Melissa Drost loopt voor de tweede keer mee: ’Met mijn team Voor Betere Tijden ben ik momenteel bezig een groep samen te stellen van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en Amsterdammers. De vluchtelingencrisis raakt mij. Dit is echt iets waar ik graag aandacht voor vraag en met liefde een nachtje voor wil opofferen.’



Naast bekende deelnemers als Johnny de Mol, Waldemar Torenstra, Melissa Drost, Alkan Cöklü en Art Rooijakkers zijn het vooral die duizenden Nederlanders die hun beste beentje gaan voorzetten. ‘Het zijn stuk voor stuk grote helden’, zegt Art, ‘mannen, vrouwen en kinderen, die solidair zijn met mensen op de vlucht, huis en haard verlaten, niks meer hebben’.