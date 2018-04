GAC implementeert Dynamics 365 Business Central bij De Reijnen Groep

GAC migreert familiebedrijf De Reijnen Groep (Waaronder ORIT) naar de Cloud. Na een eerdere overstap naar Microsoft Office 365 is nu de boekhouding via Dynamics 365 Business Central online gezet. Frans Reijnen, eigenaar van De Reijnen Groep: “Met deze stap nemen we afscheid van onze servers en alle zorgen en problemen die daarmee gepaard gaan.”



GAC heeft de volledige implementatie en live-gang verzorgd. Een doorslaggevende factor in de keuze voor samenwerking was de branchekennis. Vooral de oplossingen die specifiek op Groothandels gericht zijn, blijken perfect aan te sluiten bij de toekomstplannen van De Reijnen Groep. Ook de rol die GAC als nummer één Dynamics NAV partner heeft speelt een rol. Frans Reijnen: “GAC heeft goede kennis van het complete Microsoft-landschap waardoor we nu uitstekend voorbereid zijn op de toekomst.”



De Reijnen Groep ziet meerdere voordelen die de Cloud biedt via Microsoft Dynamics 365:



· De perfecte integratie met office;



· Meerdere boekhoudingen voeren in één systeem maakt consolidatie eenvoudiger;



· Mogelijkheid om zonder complexe interfaces verder uit te breiden met CRM;



· Thuiswerkmogelijkheden voor de medewerkers;



Stapsgewijze implementatie van de Cloud



De Reijnen Groep is een familiebedrijf met twintig medewerkers. Het zet 5.000.000 euro per jaar om in de sectoren: vastgoed verhuur, projectontwikkeling OG, B2B-verkoop van wegenbouwmachines en bouw en productie. Na enkele jaren voorbereiding is met de introductie van Microsoft Office 365 de eerste beweging naar de Cloud gemaakt. Vervolgens zijn met een implementatie van SharePoint alle file shares naar de Cloud verplaatst.



Afscheid van eigen servers dankzij Dynamics 365



Alleen de boekhoudpakketten bleven on-site draaien. Door over te stappen op Microsoft Dynamics 365 Business Central neemt De Reijnen Groep afscheid van de laatste eigen servers. Daarmee verdwijnen ook de zorgen over hard- en software. Frans Reijnen: “Onze organisatie is ontzorgd omdat we geen gedoe meer hebben met hard- en software. Over de implementatie kunnen we zonder meer lovend zijn. GAC heeft ons goed begeleid naar de live-gang en kan ons nu gaan helpen met onze e-commerce professionalisering.”



GAC Business Solutions



GAC Business Solutions is een Brabants bedrijf dat bestaat sinds 1983. GAC levert business software aan bedrijven/ondernemers in de middenmarkt. Met circa 145 ambitieuze medewerkers bedienen we een trouwe klantengroep die we beschouwen als business partners. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de branches van Zakelijke Dienstverlening (IT / Consultancy bedrijven/ Accountantskantoren), Groothandel, Productie en in de Kinderopvang. Wij werken als business partner van Microsoft met Microsoft Dynamics NAV. Voor iedere ondernemer is het zaak dat hij, kijkend naar zijn IT behoefte, de juiste middelen inschakelt. GAC voorziet in de breedste zin in de deze behoefte. Of het nu gaat om SharePoint (intra/extranet), Dynamics CRM (relatiebeheer) of Dynamics NAV (ERP). Wij zijn in staat om onze klanten op alle vlakken te voorzien van een innovatieve oplossing.



https://www.gac.nl/



De Reijnen Groep



Onderdeel ORIT B.V. bestaat sinds 1997 en produceert zijn machines en gereedschappen in Tsjechié en Roemenië onder Nederlandse leiding en kwaliteitscontrole. De voorloper van ORIT is Otten Machine-fabriek in Breda. Deze firma heeft een 25-jarige traditie in het maken van knippers. ORIT belevert klanten in alle lidstaten van de Europese Unie. De Benelux, Tsjechië en Duitsland beschouwen zij als thuismarkten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg



https://www.orit.nl/



Microsoft



Micrsoft heeft als missie mensen en organisaties te helpen bij het verwezenlijken van doelen, dromen en ambities. Dat doen wij door onze technologie vóór ze te laten werken. Zo leggen we de basis voor succes van onze partners, van onszelf. Meer dan 100.000 Microsoft-collega’s uit ruim 60 landen werken dagelijks aan het inlossen van onze belofte om iedereen - zowel consumenten, MKB, grootzakelijke bedrijven als overheden - te helpen het beste uit zichzelf te halen. Microsoft Nederland is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en ondersteuning van Microsoft-technologie in Nederland. Er werken 500 mensen in vaste dienst. De laatste 4 jaar zijn we uitgeroepen tot Great Place to Work.



https://www.microsoft.com/