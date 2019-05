Kunstfamilie Koekkoek compleet op Art Breda

Op de kunstbeurs Art Breda presenteert Simonis & Buunk een museaal overzicht van de familie Koekkoek, de grootste schildersfamilie ter wereld ooit. Onder de schilderijen van Koekkoek en diens leerlingen worden de drie schilderijen getoond die Kas Buunk (26) vorige maand ontdekte. Eén van de topstukken is het schilderij Winterlandschap met wandelaars en figuren op het ijs van Barend Cornelis Koekkoek, een zeldzame combinatie van een winters boslandschap met ijsgezicht en een dorp bij avond.



Slavernij bij Kaapstad



De 27 kunstwerken uit de familie Koekkoek en leerlingen geven een mooie dwarsdoorsnede van de drie generaties waarbij alle belangrijke Koekkoeks present zijn. Het vroegste werk is een olieverfschilderij van stamvader Johannes Hermanus Koekkoek uit ca. 1810. In zijn werk is de slavernij nog te zien. Enkele zwarte mensen doen reddingswerk aan de kust bij Kaapstad waar een schip vergaat. De Tafelberg is nog zichtbaar aan de horizon.



Drie ontdekkingen



In april zijn drie schilderijen ontdekt bij drie veilinghuizen in Nederland. De kunstenaars zijn Hermanus, Willem en Jan H.B. Koekkoek, vader en zonen van de grootste schildersfamilie ter wereld. De koper is Kas Buunk, die eerder al in korte tijd twee ontdekkingen deed. De jonge kunsthandelaar kocht de drie panelen voor minder dan 10% van de vervangingswaarde.



Kunstdynastie en Koekkoeksnest



Met achttien schilders uit vijf generaties neemt de familie Koekkoek een prominente plaats in de 19e-eeuwse Nederlandse schilderkunst in. Barend Cornelis Koekkoek is de belangrijkste schilder van de familie. Hij woonde in een neoclassicistisch kunstenaarspaleis in Kleef, waar tegenwoordig het Museum B.C. Koekkoek-Haus gevestigd is. De bekende Nederlandse kunsthandel Simonis & Buunk is nauw betrokken bij dit museum. Kas Buunk is voorzitter van de Koekkoek Documentatie Stichting, die zich inzet om het complete oeuvre van de familie Koekkoek in kaart te brengen en vervalsingen de wereld uit te helpen. Buunk gaat de komende tijd met zijn vader Frank de collectie van het Museum B.C. Koekkoek-Haus taxeren en digitaliseren.