‘Limburgse lessen voor Nederland’

‘De sluiting van de mijnen 50 jaar geleden en de daarop volgende transformatie van de Limburgse economie heeft belangrijke lessen opgeleverd voor heel Nederland. Juist die lessen dreigen we nu in Groningen te vergeten. Er moet meer accent komen op een gezond economisch perspectief voor de toekomst.’ Die waarschuwing sprak Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, uit bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Limburgse zustervereniging LWV.



Sterke Limburgse clusters



’Limburg heeft nu een solide, evenwichtige economie met schitterende innovatiecentra, zoals Brightlands Chemelot, het cluster van medische bedrijven rond Maastricht, de Brightlands Smart Services Campus en Greenport Venlo. Ook is de provincie slim logistiek ingebed in het hart van Europa, iets waar ze nu de vruchten van plukken. De provincie en alle ondernemers verdienen een grote pluim voor deze enorme transitie’, aldus De Boer.



Schep vanaf het begin direct perspectief



Voor Limburg is pas op een later moment een echt doortimmerde visie gepresenteerd. Daar heeft het lang aan ontbroken waardoor de transitie van de economie langer heeft geduurd. “Dat was een dure en pijnlijke les die we moeten voorkomen in bijvoorbeeld het gaswinningsgebied. Door goed de lessen van Limburg ter harte te nemen hoeft een heroriëntatie geen decennia te duren. Concentreer je vanaf het begin niet alleen op het afwikkelen van de schade, maar ook direct op het creëren van nieuw perspectief. Zoals Limburg nu haar industriële traditie plus kennis en wetenschap combineert, zo kan Groningen profiteren van alle kennis rond energie en met groene waterstof een nieuwe toekomst vinden. Dit vraagt om een projectmatige en publiek-private aanpak, zoals in Limburg met succes is gebeurd.” aldus De Boer.



Vaarwel Jan Zuidam, welkom Giel Braun



Verder bedankte De Boer scheidend LWV-voorzitter Jan Zuidam voor zijn goede werk in het Limburgse. ‘Hij heeft in de afgelopen periode laten zien dat je verder komt door samen te werken. Samen succesvoller ondernemen is niet voor niets het motto van de LWV. Een motto waarmee we de komende honderd jaar vooruit kunnen.' Giel Braun neemt de voorzittershamer van Zuidam over.