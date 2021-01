Nieuw platform gelanceerd voor Maastrichtse ondernemers in de creatieve maakindustrie

Eigentijds eerbetoon aan de Makers van Maastricht



De Maastrichtse wethouder van Economische Zaken, Vivianne Heijnen, heeft het startsein gegeven voor een nieuw platform, waarop lokale ambachtslieden vaak zeer exclusieve, in kleine oplage geproduceerde ontwerpen en producten aan de man kunnen brengen. De website, Makersvanmaastricht.nl, is sinds donderdag 14 januari 2021 in de lucht. Wethouder Heijnen, verrichtte om 12.00 uur de openingshandeling door namens de gemeente Maastricht een eerste aankoop te doen.



Petrus Regout



Wethouder Heijnen is blij met de ontwikkeling. ,,Die past naadloos in onze strategie om de nieuwe Maastrichtse maakindustrie te versterken. We zijn al sinds de tijd van Petrus Regout een stad waar op het gebied van ambachtelijk design heel veel gebeurt. Ik vind het een fantastische ontwikkeling dat de huidige generatie deze prachtige traditie met veel enthousiasme voortzet.”



Volgens de Maastrichtse wethouder is de website Makersvanmaastricht.nl ‘een geweldig middel’ om onze mooie stad op deze manier te promoten. ,,We laten daarmee zien dat voor de creatieve maakindustrie in deze stad ook de komende jaren alle ruimte is.”



Crowdfunding



Makersvamaastricht.nl wordt geëxploiteerd door ZZP Fabriek Maastricht, een coöperatie van zelfstandigen in de Limburgse hoofdstad. Behalve de gemeente hebben ook de Provincie Limburg en Economische Samenwerking Zuid-Limburg het initiatief gesteund met een geldelijke bijdrage. Daarnaast heeft een aantal particulieren een duit in het zakje gedaan door deel te nemen aan een crowdfundingactie.



Divers aanbod



Op Makersvanmaastricht.nl zijn ontwerpen en producten te vinden van een twintigtal creatieve ondernemers. Het aanbod varieert van hypermoderne elektrische brommers met een retrolook, eigentijdse kroonluchters en modern glas-in-lood, tot gerecyclede schets- en opschrijfboekjes, Maastrichtse Wodka en Maastrichtse honing. ,,Een mooie vertegenwoordiging van het diverse en hoogwaardige aanbod dat de Maastrichtse creatieve industrie te bieden heeft”, aldus Ward Schoonbrood, een van de initiatiefnemers van het platform. In eerste instantie is er op het platform plaats voor een twintigtal creatieve ondernemers, maar een snelle opschaling is volgens mede-initiatiefnemer Annemiek Groen wel mogelijk.



Om de band met de stad Maastricht te benadrukken zullen de producten die op Makersvanmaastricht.nl worden aangeboden, binnen afzienbare tijd ook op diverse plekken in Maastricht worden tentoongesteld. Zo worden binnenkort in het Visitor’s Center in de Kleine Staat (het Dinghuis) een aantal producten te koop aangeboden.