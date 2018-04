Brede programmering kleurt line-up Solar Weekend 2018

Programma vol hiphop, elektronica en livemuziek bekend



ROERMOND - Van Ronnie Flex met zijn Deuxperience Band en Broederliefde, tot 2ManyDJs, Chase & Status, Amelie Lens, British Murder Boys, Weval en meer: de line-up van Solar Weekend 2018 is bekend! Zoals ieder jaar, wacht de bezoeker weer een muzikaal programma bomvol hiphop, elektronica en livemuziek.



Verdeeld over zeven stages en tal van creatieve area’s - stuk voor stuk gebouwd door kunstenaars en creatievelingen - spelen ruim honderd artiesten, groot en klein. Aan de hand van het thema ‘Imagine: Defining Creativity’, wordt door de creatievelingen het complete festival neergezet. Van prachtige bouwwerken, tot theater, sport, spel en meer. Uiteraard is er ook aan muziekgenres weer een divers programma neergezet. En die line-up is bekend!



Hiphop

Sinds de start van het festival in 2005, speelt alles wat hiphop en urban betreft al een sleutelrol op Solar. Ook dit jaar staat een groot deel van het Nederlandse hiphopfront geprogrammeerd op Solar. Op de Mainstage Ronnie Flex en zijn Deuxperience Band, Kraantje Pappie, Bizzey & Friends en Broederliefde. Op het



hiphop-podium ‘Container Compound’ staan onder meer Latifah, Frenna, Donnie, Yung Felix en Edson Cesar geprogrammeerd.



Elektronische muziek

Headliners op de Mainstage zijn 2ManyDJs (zaterdag) en Chase & Status (zondag). 2ManyDJs is de DJ-alias van de Belgische DeWaele-broertjes. Creatieve alleskunners die zowel in rockbands spelen (Soulwax), filmmuziek maakten (Belgica) en dus ook over de wereld vliegen als DJs. Op zondag is het aan Chase & Status - Britse drum ‘n bass royalty - om het festival uit te luiden.



In de Techno Tent op zaterdag staat Amelie Lens, kroonprinses van de Belgische technoscene. Ook op het programma deze dag: Fritz Kalkbrenner, Fatima Hajji, Reinier Zonneveld en Gary Beck. Op zondag is het Dave Clarke Presents. De Brit heeft zijn landgenoten van het legendarische British Murder Boys uitgenodigd. De industriële Techno van dit duo galmt sinds jaar en dag over festivalweides en duistere clubs wereldwijd. Andere gasten zijn onder meer Marcel Fengler, Lady Starlight en Sterac.



Liefhebbers van house kunnen hun hart ophalen met Chuckie, Dannic, Sander van Doorn en Burak Yeter. Die laatste is bekend van zijn megahit Tuesday. Uiteraard zijn ook graag geziene Nederlandse house legends La Fuente, Erick E en Roog van de partij op de populaire House of House Stage.



Live

Voor liefhebbers van livemuziek is het volop genieten, dit jaar. Met Weval (band) op de Mainstage bijvoorbeeld. Het Nederlandse duo brengt een crossover van elektronica, deephouse en pop. De Duitser Roosevelt zorgt voor een flinke dosis dromerige en dansbare indie elektronica. En Kypski - ook bekend van het duo C-mon & Kypski - slaagt er keer op keer in om zijn draaitafel tot instrument te verheffen. De meervoudig Nederlands scratch-kampioen - ja, het bestaat - mixt zijn turntable-kunsten met synths en samplers voor een unieke semi-live show. Tot slot: de Amerikaanse moderne brass act Lucky Chops. Funky, jazzy, dansbaar en een absolute must-see.



Barong Family + Camping Tent

Eerder werd bekendgemaakt dat de Barong Family - het label van Yellow Claw - voor het tweede jaar op rij een stage host. Barong is hot op dit moment en doet die status eer aan met een line-up die onder meer GTA, Wiwek, Cesqeaux, RayRay en DOLF herbergt.



Op de Camping is het aan Kris Kross Amsterdam om de bezoekers wakker te schudden. De Amsterdammers hosten de feesttent, die overigens na het dagprogramma omgeturnd wordt in een silent disco die 72 uur - het gehele festival dus - doordendert. De muziek wordt verzorgd door Nederlands heetste muziekcollectieven.



Kaartverkoop

De kaartverkoop voor Solar Weekend 2018 loopt voorspoedig. Zo is inmiddels ruim 70 procent van de camping uitverkocht. Wie deze zomer wil genieten van deze line-up, doet er dus goed aan om niet te lang te wachten met het kopen van kaarten. Tickets zijn te vinden op de website van het festival: solarweekend.com. Hier is ook de volledige line-up te vinden.



Solar Weekend vindt plaats van 2 tot en met 5 augustus aan De Maasplassen in Roermond.

http://www.solarweekend.com/nl/