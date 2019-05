FORWARD.one haalt circa 40 miljoen op voor eerste fonds

Amstelveen, mei 29, 2019 - FORWARD.one (https://forward.one/) heeft de finale closing van haar eerste fonds met een totaal gecommitteerd kapitaal van nagenoeg 40 miljoen euro afgerond. Het fonds richt zich op de meest veelbelovende Nederlandse B2B-startups voor hardware technologie die de potentie hebben om door te breken op wereldwijde schaal.



FORWARD.one investeert initieel tot € 2,5 miljoen in een onderneming en reserveert extra kapitaal voor vervolg in toekomstige rondes. Het fonds is opgericht door drie voormalige tech-ondernemers/-oprichters van het succesvolle bedrijf Ampelmann - en twee corporate finance specialisten, beiden voorheen werkzaam bij zakenbank Kempen & Co. Daardoor biedt het ondernemers naast groeikapitaal ook toegang tot een uitgebreid netwerk van contacten. Bovendien kunnen de ondernemers profiteren van ervaring van het team in het uitbouwen van een internationaal bedrijf.



Het fonds heeft inmiddels in vier ondernemingen geïnvesteerd: CoVadem (telematica voor de binnenvaart), Delft Advanced Biorenewables (geavanceerde technologie voor de productie van biochemicaliën en biobrandstoffen), EAVE (intelligente gehoorbescherming voor de industrie) en MAYHT (revolutionaire speaker technologie). Naar verwachting zullen binnen afzienbare tijd meer investeringen worden aangekondigd.



David Cerda Salzmann een van oprichters van FORWARD.one: "We voelen ons vereerd met het vertrouwen dat onze investeerders ons hebben gegeven. Het biedt ons ruimte om verder te investeren in de meest ambitieuze technologiebedrijven van ons land. We verwachten eind 2020 in tien tot vijftien ondernemingen te hebben geïnvesteerd."