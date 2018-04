Een duik in de wereld van Jan Taminiau [RECHTENVRIJE VIDEO]

Vanaf 21 april tot en met 26 augustus 2018 presenteert het Centraal Museum Utrecht Jan Taminiau: Reflections, een overzichtstentoonstelling over het werk en de kijkwijze van Jan Taminiau.



Aan de hand van tientallen topstukken wordt de rijkdom en diepte van het werk van Taminiau getoond. Het publiek wordt meegenomen in de wereld van onderzoek, herinneringen, inspiratie, experiment en vakmanschap van een van de meest belangrijke en toonaangevende modeontwerpers van Nederland.



Jan Taminiau (1975, Goirle) staat, naast zijn liefde voor esthetiek, bekend om zijn gebruik van traditioneel, ambachtelijke handwerk & productietechnieken en unieke & originele materialen en stofbewerkingen. Mede hierdoor ontving hij in 2014 de Grand Seigneur, de belangrijkste Nederlandse modeprijs. Het klassieke en vrouwelijke combineert Taminiau met het conceptuele en experimentele. Hierdoor werd hij al kort na het oprichten van zijn label JANTAMINIAU in 2004 geliefd bij clientèle over de hele wereld. Met deze monumentale tentoonstelling wil het Centraal Museum bezoekers kennis laten maken met -en met andere ogen laten kijken naar- het werk van deze meester der couture. Naast de kledingstukken staan het ontwerp- en denkproces centraal. Inspiratiebronnen in mode, fotografie, design en kunst, werkwijze en eindresultaat staan met elkaar in verbinding. Hoe komt een couturestuk tot stand? Wat zijn Taminiau’s inspiratiebronnen en hoe komen die tot uiting in zijn creaties?



In Jan Taminiau: Reflections zijn ruim 60 ontwerpen van de couturier te bewonderen. Naast de al eerder verworven creaties van hem uit de museale collectie van het Centraal Museum, worden in deze tentoonstelling spectaculaire bruiklenen uit het atelier van JANTAMINIAU én uit privéverzamelingen getoond, plus een nieuwe collectie couturestukken die in deze tentoonstelling haar première beleefd. Voor de vormgeving is een intensieve samenwerking aangegaan met stylist Maarten Spruyt. Het belooft een wervelende tentoonstelling te worden, waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de wereld van Jan Taminiau.



Het Centraal Museum Utrecht heeft als oudste stedelijk museum van Nederland een toonaangevende museale modecollectie, waarin ook werk van Jan Taminiau. Sinds jaar en dag maakt het museum spraakmakende modetentoonstellingen. Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum: “Na tentoonstellingen met Viktor & Rolf, Alexander van Slobbe en Iris van Herpen is het opnieuw tijd voor een unieke en gedurfde samenwerking met een van Nederlands grootste modetalenten. In deze bijzondere tentoonstelling is er een nauwe samenwerking met Jan Taminiau; het belooft hierdoor een heel verrassende en persoonlijke tentoonstelling te worden. Taminiau neemt ons mee in zijn visuele en onderzoekende wereld. In samenwerking met Maarten Spruyt willen we een spectaculaire en onconventionele modepresentatie neerzetten.”



Het Centraal Museum biedt bezoekers de unieke kans om de ontwerper zelf te ontmoeten. Jan Taminiau treedt in gesprek met zijn inspiratiebronnen tijdens de donderdagavondopenstellingen in het museum op 3 mei, 7 juni, 5 juli en 2 augustus. Meer informatie over sprekers en tickets via de site van het Centraal Museum.



Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Jan Taminiau. Aan de hand van honderden foto’s wordt de lezer meegenomen op visuele reis langs de wereld van Taminiau. Het boek is voor € 39,95 te koop in onder meer de museumwinkel van het Centraal Museum.



Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden: https://youtu.be/J7--ctffJ2c



Downloaden: https://we.tl/ygBWkk9qg9



Het ruwe HD beeldmateriaal is eenvoudig van de volgende ftp-server te downloaden:



· Gebruik de link Videodistribution.anp.nl in uw FTP-programma, of ga naar ftp://videodistribution.anp.nl in uw browser



· Login: anpinopdracht



· Pass: anpinopdracht



* Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support.