Digitale lezingen over dementie in Week van de Euthanasie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) biedt van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari dagelijks gratis digitale lezingen aan waarin dieper wordt ingegaan op de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt voor euthanasie bij dementie. In deze webinars - die op meerdere tijdstippen worden aangeboden - wordt besproken wat dementie is en hoezeer mensen hieraan kunnen lijden.



De vraag wanneer euthanasie (nog) mogelijk is bij iemand met dementie komt aan de orde. Ook het belang van een wilsverklaring, tijdig betrekken van naasten en arts, mogelijke dilemma’s en praktijkervaringen komen aan bod. Tijdens en na de lezing kunnen bezoekers via de chatfunctie vragen stellen, die direct persoonlijk worden beantwoord en niet zichtbaar zijn voor anderen. Na afloop ontvangen alle deelnemers een speciaal ontwikkeld stappenplan, waarin de belangrijkste punten uit de lezing op een rij zijn gezet.



Week van de Euthanasie



De lezingen maken deel uit van de Week van de Euthanasie die de NVVE jaarlijks organiseert. Op zondag 14 februari kunnen belangstellenden vanuit huis de première bijwonen van de documentaire Dokter Kees van Jesse van Venrooij. In deze documentaire wordt specialist ouderengeneeskunde Kees van Gelder gevolgd. Hij begeleidt Willy die met dementie in het verpleeghuis is opgenomen. Ook verschijnen er dagelijks columns van vijf gastcolumnisten: cabaretier/schrijver/muzikant Vincent Bijlo, medisch ethicus Gert van Dijk, psychiater Menno Oosterhoff, voormalig verpleeghuisarts Marinou Arends en Carla Bekkering, coördinator van het Adviescentrum van de NVVE.



Kijk voor alle informatie over de Week van de Euthanasie en aanmelden voor lezingen en filmpremière op de website van de NVVE: www.nvve.nl/weekvan