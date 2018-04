94-Jarige overleefde drie nazi-kampen en een scheepsramp

Boek ‘De laatste getuige’ vertelt bizar verhaal van Nederlander Wim Aloserij



LEUSDEN – De inmiddels 94-jarige Wim Aloserij uit Amsterdam overleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog drie naziconcentratiekampen en de scheepsramp met de oceaanstomer Cap Arcona, die 7000 gevangenen het leven kostte. Zijn bizarre levensverhaal is vastgelegd in het boek De laatste getuige van auteur Frank Krake.



Het eerste exemplaar van het boek wordt woensdagavond 4 april in Kamp Amersfoort overhandigd aan Wims 96-jarige zus, aan wie hij zijn spectaculaire biografie heeft opgedragen. Tevens wordt het boek overhandigd aan Sybrand Buma, wiens grootvader in Kamp Neuengamme werd vermoord.



Neuengamme is een van de drie naziconcentratiekampen waar Aloserij tijdens de oorlog tewerk werd gesteld en dat als motto voerde: ‘Vernichtung durch Arbeit’. Het is het kamp waar tijdens de oorlog de meeste niet-Joodse Nederlanders stierven. In eerste instantie weet Aloserij als Amsterdams straatschoffie uit handen van de Duitsers te blijven. Ook als twintigjarige kan hij op het dak van een trein ontsnappen aan de verplichte Arbeitseinsatz. Nadat hij bij een razzia toch wordt gepakt, wordt hij eerst naar Kamp Amersfoort gebracht. Vandaar wordt hij na een tijd op transport gezet naar Noord-Duitsland, waar hij in de concentratiekampen van Husum en Neuengamme acht maanden van dwangarbeid, honger en mishandeling moet ondergaan. Hij weet te overleven door zijn inventiviteit, levenskracht en door wat hij in zijn jeugd leerde.



Als de Duitsers Neuengamme begin 1945 ontruimen, wordt Aloserij samen met duizenden medegevangenen aan boord van de Cap Arcona gedreven. Door een dodelijke vergissing van de RAF wordt het luxe cruiseschip op 3 mei gebombardeerd, waarna het in brand vliegt en kapseist. In het inferno sterven meer dan 7000 mensen, vier keer zoveel als bij de ramp met de Titanic. Aloserij is een van de 400 overlevenden en de laatst levende Europeaan die dat als getuige kan navertellen. Vandaar de titel van het boek.



Auteur Frank Krake werd gegrepen door het levensverhaal van de nu 94-jarige Aloserij, die voor het eerst zijn complete verhaal, inclusief alle details, vertelt. Hij werkte bijna een jaar aan het boek, hield ruim 50 interviews en pleegde veel research. Ook ging hij met Aloserij terug naar de drie concentratiekampen: Kamp Amersfoort, Neuengamme en Husum. Aloserij zal na de boekpresentatie ook aanwezig zijn bij verschillende herdenkingen en vieringen rondom 4 en 5 mei.



Krake ontmoette Wim Aloserij bij de presentatie van zijn eerdere boek Menthol, over de man die Nederland leerde tandenpoetsen, waarvan ruim 20.000 exemplaren werden verkocht en dat veel media-aandacht kreeg. Dat lijkt ook bij De laatste getuige te gebeuren. Afgelopen zaterdag besteedde Een Vandaag op televisie al aandacht aan het verhaal van Wim Aloserij.



