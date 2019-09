Dunkin’ nu ook verkrijgbaar langs de snelweg

De koffie- en donutgigant opent vestiging langs de A2 bij De Lucht wegrestaurants



Dunkin’, een van ’s werelds grootste coffee and baked goods merken, komt na de samenwerking met Jumbo en de aankondiging van de nieuwe pop-up in Zoetermeer, nu ook met een vestiging langs de snelweg. Donutliefhebbers ‘en-route’ kunnen vanaf 28 september langs de A2 terecht voor hun favoriete donuts en heerlijke koffie.



Na de grote lancering eerder deze maand van de samenwerking met Jumbo en de voorverpakte Dunkin’ donuts, blijft het merk zeker niet stil zitten. Na de komst van een eerste Nederlandse vestiging in 2017 zijn er al stores in onder andere Amstelveen, Amsterdam, Almere, Den Haag, Hilversum, Leiden, Rotterdam, Roermond, Eindhoven, Tilburg en Zoetermeer geopend. Eind september zijn de wegrestaurants De Lucht langs de A2 aan de beurt, waar Dunkin’ de 22ste vestiging zal openen.



“Ons doel is om ervoor te zorgen dat Dunkin’ voor iedereen in Nederland bereikbaar is en iedereen de mogelijkheid te geven om te genieten van onze heerlijke koffie’s en donuts. Niet alleen via onze centrum vestigingen, pop-up’s en supermarkten, maar ook onderweg” aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ in Nederland.



Dunkin’ De Lucht

De nieuwe Dunkin’ store langs de snelweg opent op 28 september om 08.00 haar deuren. Dunkin’ is een toevoeging op het huidige aanbod van De Lucht wegrestaurants, bestaande uit Burger King, La Place en Subway. Eigenaar wegrestaurants De Lucht, Jan Willem Boot: “Dunkin’ is de perfecte aanvulling op onze totaalbeleving die we de klanten onderweg willen bieden met de restaurants”.



De opening van de vestiging zal traditiegetrouw gepaard gaan met een ludieke actie, waarbij de eerste 100 klanten beloond worden met een jaar gratis donuts. De nieuwe Dunkin’ store is een to-go vestiging inclusief terras, waar er een heerlijk kop koffie & donut genuttigd kan worden, onder het genot van de zon. Het gehele assortiment van dranken en donuts zal 7 dagen per week van 07.00 tot 22.00 uur beschikbaar zijn.



Dunkin’ App

Ga je een bezoekje aan Dunkin’ brengen? Zorg dan dat je de app hebt gedownload. De vraag naar een digitale manier om acties van het populaire koffie- en donutmerk te kunnen volgen heeft geleid tot een unieke loyalty app. Dunkin’ fans worden via de app beloond met veel kortingen en spaarvoordelen. Bij het downloaden van de app kan er op de dag van de opening van Dunkin’ De Lucht een heerlijk gratis drankje naar keuze worden gehaald.



Over Dunkin’

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: https://www.dunkindonuts.nl/.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: https://www.dunkinbrands.com/.