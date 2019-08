Roze Amsterdammertje voor stille kracht Youth Pride: Marco Altena

Pride Amsterdam reikt 6e Roze Amsterdammertje uit



De stichting Amsterdam Gay Pride heeft vandaag in Hotel Sofitel Legend the Grand Amsterdam voor de zesde keer het ‘Roze Amsterdammertje’ uitgereikt. Met de prijs wil de organisatie de ruim 4000 betrokkenen, medewerkers en vrijwilligers van het festival in het zonnetje zetten.



Tijdens de zogenoemde ‘Cocktail Party’ kreeg Marco Altena dit jaar het Roze Amsterdammertje uit handen van directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. “Het Roze Amsterdammertje is een jaarlijkse prijs die wordt toegekend aan mensen die een belangrijke rol achter de schermen spelen of die buitengewone steun verlenen aan de organisatie van de Pride in Amsterdam”, stelt Spee. “Het roze hart met de streep en drie kruisen van de vlag van Amsterdam, symboliseert het warme en roze hart die de ontvanger heeft voor de Pride in Amsterdam. “We willen elk jaar er even bij stil staan welke rol deze personen achter de schermen spelen of hebben gespeeld. Om dat kracht bij te zetten is deze prijs, gemaakt door kunstenaar René Rikkelman, in het leven geroepen.”



Marco Altena is de stille kracht achter Youth Pride. Drie jaar geleden werd hij de trotse voorzitter. “Als een echte papa organiseert hij in samenwerking met meer dan 17 organisaties een uniek en bijzonder programma voor jongeren”, zegt Spee. “Een belangrijk onderdeel van Pride Amsterdam. Immers, de jongeren zijn de Pride-dragers van de toekomst.” Het doel van ‘zijn’ Youth Pride commissie is om jongeren een platform te geven waar zij zichzelf kunnen zijn, in elke denkbare vorm. Samen zijn, doen en maken, ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht, leeftijd, huidskleur of religie staat bij hun centraal. De activiteiten tijdens Pride Park in het Vondelpark worden onder de bezielende leiding van Marco elk jaar beter en groter. Al eerder had hij bijvoorbeeld ook veel succes met de scoutingboot.



Volgens Pride Amsterdam verdient hij deze erkenning. Gedreven en gepassioneerd gaat hij aan het werk. Het hele jaar door is hij actief. Hij heeft echt een koppeling weten te maken tussen jong en oud. Bovendien is hij met de jongeren inmiddels ook buiten Amsterdam actief. Zijn droom is dan ook het realiseren van Youth Pride Nederland. Het blij maken van andere mensen en iets voor anderen kunnen betekenen staat bij hem hoog in het vaandel. Hij is daarnaast al langer actief voor de LHBTI-community. Zo is hij naast Pride Amsterdam voorzitter van het roze netwerk van de NS en heeft daar voortrekkersrol. Vanuit het buitenland zijn ze ook al bij hem langs geweest. Het Roze Amsterdammertje is een erkenning voor zijn inzet en onze waardering voor hem en zijn inzet.



In 2014 werd het Roze Amsterdammertje voor de eerste keer uitgereikt. Toen won evenementen- coördinator Akkelien Zuiderhof van de gemeente Amsterdam. In 2015 kreeg Jan-Willem de Bruin van COC Nederland de prijs vanwege zijn jarenlange bevlogen inspanning. En in 2016 ging de



prijs naar ondernemer Pierre Karsten omdat hij al jarenlang de grootste sponsor is van Pride Ams- terdam en een echt ‘roze hart’ heeft. In 2017 kreeg de Twentse ondernemer Olaf Kok de prijs vanwege zijn tomeloze inzet voor Pride Amsterdam. En vorig jaar viel Oebele Kooistra, de producer van Senior Pride, in de prijzen voor zijn passie, geestdrift en bezieling.



Over Pride Amsterdam



Met Pride Amsterdam willen we blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Onze boodschap: Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Het festival wordt dit jaar van 27 juli tot en met 4 augustus 2019 gehouden. Jaarlijks komen honderdduizenden



bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Hoogtepunt is de beroemde Botenparade, waarbij inhoud en amusement samenkomen tot een bruisend spektakel. Het thema van dit jaar is: ‘Remember the past, create the Future’. Meer info: www.pride.amsterdam.