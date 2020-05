HoyngDeMönnink Advocatuur en Mediation van start in Haarlem

In Haarlem zijn Philippine Hoyng en Marjan de Mönnink aan de Koudenhorn 8 rood hun kantoor HoyngDeMönnink Advocatuur en Mediation begonnen. Met als specialisme arbeids- en familierecht. Beiden hebben na een lange loopbaan in de advocatuur veel ervaring met de rechtspraktijk en het procesrecht. Philippine Hoyng en Marjan de Mönnink zijn tevens scheidingsmediator. Daarnaast is Philippine Hoyng ook mediator in arbeidszaken.



Het nieuwe kantoor biedt ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en familierecht. Te denken valt aan zaken als ontslag, overeenkomsten of concurrentiebedingen en in geval van scheidingen aan alimentatie, verdelingen, verrekeningen of het gezag over kinderen en aanverwante kwesties. Beide advocaten zijn op hun vakgebieden hoog gecertificeerd.



Dankzij een overzichtelijke kantooromvang en een gericht gekozen beperking in rechtsgebieden kan HoyngDeMönnink op basis van korte lijnen snel en duidelijk communiceren. ‘We hechten aan begrijpelijke taal en communiceren met onze cliënten in gewoon Nederlands. Naar onze mening wordt er over juridische zaken nog te vaak onnodig ingewikkeld gedaan wat drempel verhogend werkt’, zegt Philippine Hoyng, die in diverse media columns over haar werk publiceert.



Een ander essentieel element in de werkwijze van het nieuwe kantoor is volgens Marjan de Mönnink het meedenken over het voorkomen van problemen: ‘Voor bedrijven, instellingen en particulieren proberen we altijd - als daar voldoende mogelijkheden toe zijn - een gang naar de rechter te voorkomen. Het in samenspraak met de cliënt zoeken naar echte oplossingen staat bij ons hoog in het vaandel.’



Marjan de Mönnink studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, is sinds 1986 als zelfstandig advocaat gevestigd in Haarlem en specialiseerde zich in het arbeidsrecht en familierecht. Zij heeft de specialisatieopleidingen arbeidsrecht (PALA) en familierecht (JSOF) afgerond en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).



Philippine Hoyng studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en werkte 17 jaar bij Tanger Advocaten. Zij ontwikkelde zich tot specialist op het gebied van arbeidsrecht (Grotius), familierecht, pensioenrecht en mediation. Philippine Hoyng is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) en van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en aangesloten bij het Nederlands Pensioen Bureau (NPB).