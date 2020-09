Bezoeker welkom achter de schermen in Museon

Elke woensdag- en vrijdagmiddag opent het Museon voor een aantal bezoekers de deuren van zijn collectiedepots en geeft een unieke kijk achter de schermen van het museum.



Meer dan 300.000 objecten



Onder het Museon bevindt zich een eigen wereld. In drie grote depots bewaren wij meer dan 300.000 objecten - van krokodillen tot Inuit kano’s, van fossielen van dinosaurusuitwerpselen tot Egyptische mummiekisten en stoommachines. Selecties hiervan zijn te zien in de tentoonstellingen. Het Museon wil van zijn collecties meer laten zien en biedt nu de gelegenheid om deze enorme en zeer gevarieerde collectie in het depot te bekijken onder begeleiding van een museummedewerker.



Exclusief depotbezoek



Normaal gesproken zijn de collectiedepots niet bereikbaar voor bezoekers. Alleen collectiemedewerkers en onderzoekers aan de collectie hebben hiertoe toegang. Hoe vaker mensen de depots betreden hoe meer schommelingen in het klimaat optreden. Veel van het hier opgeslagen erfgoed is kwetsbaar. Verstoringen in de bewaaromstandigheden dienen dan ook zoveel mogelijk te worden vermeden. Om deze reden kunnen zes bezoekers per keer een rondleiding krijgen.



Binnen het museum en de depots worden de 1,5 meter en de RIVM richtlijnen gehanteerd, de bezoeker krijgt hierover ter plaatse uitleg. De depots hebben loopbruggen met stalen roosters en diverse trappen, het dragen van naaldhakken is niet mogelijk en de trappen vragen een goede fysieke gesteldheid.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ inspireert mensen, via de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, bij te dragen aan een duurzame en veilige wereld. Het Museon is vaste partner van het jaarlijkse ‘Just Peace Festival’, een initiatief van Stichting The Hague United for Peace & Justice in samenwerking met diverse instellingen en de gemeente Den Haag.



* Foto-informatie: Kunststof afgietsels van dolfijnen en natuurgetrouw beschilderd in het Museon zelf door preparateur, modellenmaker en kunstschilder Rob van Assen in 1985. Ze hangen tussen rekken en kasten met een van de kleinere collecties van het Museon: bijna 200 schrijfmachines van de 19e eeuw en 20e eeuw.