Metos en Van Dorp bundelen krachten

Metos en het onderdeel Grootkeukens van Van Dorp bundelen hun krachten. Metos en Van Dorp Grootkeukens werkten al samen maar deze samenwerking wordt vanaf vandaag nog intensiever. De activiteiten van Van Dorp Grootkeukens worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Metos. Hierdoor ontstaat nog meer expertise en kennis op het gebied van professionele keukens, spoelkeukens en bijbehorende gebouwinstallaties. Ook het netwerk van service en onderhoud wordt samengevoegd, zodat er met 60 grootkeukenmonteurs over heel Nederland een nog betere spreiding is.



Willem van den Burg, algemeen directeur van Metos: “Deze bundeling van krachten past uitstekend in onze ambitie om marktleider te blijven op het gebied van grootkeukens en sluit goed aan bij onze strategie. Wij verwachten dat de komende jaren de vraag in de markt meer zal verschuiven van complete nieuwbouw naar renovatieprojecten en de ontwikkeling van circulaire projecten. Ook wordt de vraag naar langjarige onderhoudscontracten groter waardoor service & onderhoud nog belangrijker worden. Doordat we de kennis van onze eigen specialisten (op het gebied van advies, ontwerp, projectmanagement, installatie, techniek, service, duurzaamheid) én gerenommeerde toeleveranciers met elkaar combineren voegen we veel waarde toe voor onze klanten.”



Henk Willem van Dorp, oprichter en Grootaandeelhouder van Van Dorp: “Wij willen onze klanten full-service ondersteunen en dat kunnen we blijven doen als we onze krachten bundelen met Metos. Chris van der Veen, algemeen directeur van Van Dorp vult aan: “Klanten behouden vooralsnog hun onderhoudsovereenkomst met Van Dorp Grootkeukens en hun vaste contactpersoon/monteur. Ruim voor het einde van deze overeenkomst gaan wij samen met Metos met onze klanten in gesprek over een nieuwe overeenkomst. De klanten hebben daarbij het voordeel van de kennis en expertise van Metos en haar grote service- en onderhoudsnetwerk.”



Over Metos



Metos is al jaren marktleider in Nederland op het gebied van professionele keukens en spoelkeukens. Al meer dan 100 jaar biedt Metos maatwerk op het gebied van grootkeukens en spoelkeukens en is actief in verschillende branches zoals de gezondheidszorg, leisure, horeca, retail en andere bedrijven in de restauratieve markt. Metos maakt deel uit van de Italiaanse Ali Group, de grootste grootkeuken leverancier in Europa. Metos specialiseert zich in het ontwerpen, produceren en leveren van het gehele assortiment van grootkeuken- en spoelkeukenapparatuur. Het bedrijf levert 76 merken uit de Ali Group.



Over Van Dorp



Van Dorp is een duurzame technisch dienstverlener met 20 vestigingen door heel Nederland. Van Dorp biedt ruim 35 jaar een totaalpakket aan technische diensten en installaties in de utiliteitsbouw, waaronder Werktuigbouw, Elektra, (Brand) Beveiliging, Industriële Automatisering en Technisch Beheer. Daarnaast heeft Van Dorp diverse specialismen op het gebied van Zorg, Zwembaden, Railinfra en Grootkeukens.



Voor meer informatie: www.metos.nl en www.vandorp.eu



