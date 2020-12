Kerst 2020: ‘Anders dan anders’ voor driekwart van Nederlanders



Een groot deel van Nederland worstelt. Hoe brengen we de kerstdagen door? Ruim driekwart van de Nederlanders doet dat dit jaar vanwege corona op een andere manier dan normaal. Bijna de helft viert kerst in kleiner gezelschap.



Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Parkvakanties. Van de 1.031 respondenten zegt 76 procent dat corona invloed heeft op de kerstviering dit jaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat het grootste deel (ruim twee derde) kerst thuis met het gezin viert. 24 procent zegt helemaal geen mensen uit te nodigen en 18 procent zegt niet bij andere mensen op bezoek te gaan.



Uit de reacties blijkt de verdeeldheid. “Wij nemen het zeker voor het onzekere en blijven lekker thuis met kerst. Gezellig in de pyjama op de bank.” stelt een van de ondervraagden. Een ander zegt: “Voor ons is het een normale kerst zoals andere jaren”.



Een paar dagen weg



Ondanks de lockdown gaat 6 procent tijdens de kerst wel op vakantie in eigen land. Het overgrote deel doet dat in een vakantiehuis op een vakantiepark. “Begrijpelijk” zegt Laurens Taekema van Parkvakanties. “Ook al zijn zwembaden en horeca gesloten, je bent er toch even uit en je kunt veilig in je eigen huisje de kerstdagen doorbrengen.”



Eindelijk weer op vakantie in 2021



Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel Nederlanders voornemens zijn op vakantie te gaan in 2021. 31 procent van de ondervraagden zegt volgend jaar eindelijk weer op vakantie te willen gaan. Bijna 12 procent wil zelfs minstens drie keer op vakantie.



Een zonvakantie (24 procent) en een vakantie buiten Nederland (22 procent) zijn het meest in trek. Ook zegt een aanzienlijk deel van de respondenten (20 procent) in Nederland op vakantie te gaan.