Indientermijn Tweede editie De Grote Poëzieprijs en De Gedichtenwedstrijd gesloten, juryleden bekend



Onder de noemer Prijs de Poëzie worden in maart 2020 meerdere poëzieprijzen uitgereikt, te weten: De Grote Poëzieprijs – in 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs - en de prijzen van De Gedichtenwedstrijd, voorheen de Turing Gedichtenwedstrijd. Met de prijs voor de beste bundel en de prijs voor het beste ingezonden gedicht van het jaar geeft Prijs de Poëzie 2020 een actueel beeld van geschreven poëzie in het Nederlands taalgebied.



Tweede editie De Grote Poëzieprijs



De Grote Poëzieprijs bekroont de beste Nederlandstalige poëziebundel van 2019 met een bedrag van maar liefst € 25.000. Radna Fabias won in 2019 de eerste editie van De Grote Poëzieprijs met haar bundel Habitus.



De winnende bundel van de komende editie van De Grote Poëzieprijs wordt gekozen door een vijfkoppige jury. De jury, voor één jaar benoemd, beslist welke dichter de prijs zal ontvangen. De jury bestaat uit Roos Van Acker, Germanist, tv-presentator, radiomaker en zangeres; Noraly Beyer, oud-nieuwslezer van het NOS Journaal en de Wereldomroep; Anna de Bruyckere, schrijver van poëzie, toneel, essays en verhalen; Babs Gons, schrijver, performer en stuwende kracht achter een flink aantal spoken word-initiatieven en Kila van der Starre, literatuurwetenschapper en poëziecriticus.



Op 5 februari, de laatste dag van de Poëzieweek, maakt de jury de genomineerde bundels bekend.



Zie voor meer informatie over de ingezonden bundels: https://www.prijsdepoezie.nl/de-grote-poezieprijs/...



De Gedichtenwedstrijd



De Gedichtenwedstrijd is de nieuwe naam van de Turing Gedichtenwedstrijd die de afgelopen tien jaar jaarlijks het beste ingezonden gedicht bekroonde. De spelregels zijn niet veranderd: de wedstrijd staat open voor zowel professionele dichters als amateurdichters uit het hele Nederlandse taalgebied. Meity Völke won in 2019 met haar gedicht Onder water de prijs van €10.000. De jury wordt voorgezeten door Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en bestaat verder uit Gershwin Bonevacia, schrijver en stadsdichter van Amsterdam; Dominique De Groen, dichter, schrijver, beeldend kunstenaar en oprichter van een label voor DIY-uitgaves; Maxim Februari, schrijver en columnist van NRC Handelsblad en Asha Karami, dichter, jeugdarts en ringarts bij vechtsportgala’s.



Bij het sluiten van de indientermijn voor De Gedichtenwedstrijd op 20 december 2019 kon een aantal van ruim 6.700 ingezonden gedichten worden genoteerd.



De winnende bundel én het winnende gedicht wordt op 21 maart 2020 - Wereld Poëziedag - bekendgemaakt in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam.



In de bijlagen meer informatie over de juryleden van de twee wedstrijden.



De Grote Poëzieprijs wordt samen met De Gedichtenwedstrijd georganiseerd onder de noemer Prijs de Poëzie 2020. Voor nieuws en meer informatie over de prijs, kijk op www.prijsdepoezie.nl.



Prijs de Poëzie wil met bestaande en nieuwe partners uitgroeien tot een platform dat even levendig en veelzijdig is als de Nederlandstalige poëzie zelf en die poëzie met kracht over het voetlicht brengen. Tussen sluiting van de indientermijnen en de uitreiking zullen er in Nederland en Vlaanderen verschillende poëziepresentaties en educatieve programma’s te zien zijn.



Deelnemende organisaties en fondsen



Prijs de Poëzie 2020 is een productie van de Poëzieclub en wordt mede mogelijk gemaakt door alle deelnemers, het Elise Mathilde Fonds, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, VSBfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Turing Foundation, Lirafonds, School der Poëzie en Poetry International. De organisatie van de wedstrijden en het prijzengeld worden volledig betaald uit de donaties van bovenstaande fondsen en organisaties en de deelnamegelden.