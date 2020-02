Wat zijn jouw dromen? - Kinderworkshops in het Vredespaleis

Op woensdag 26 februari 2020, tijdens de voorjaarsvakantie, organiseert het Vredespaleis twee workshops voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Tijdens deze workshops speuren de kinderen door het magazijn van de bibliotheek en door de gangen van het Vredespaleis. Zij krijgen op een speelse manier toegang tot boeken en praten over hun eigen ambities en dromen. Tenslotte knutselen de kinderen een eigen dromenvanger in de hoop dat ook hun dromen gaan uitkomen.



De droom van Andrew Carnegie De stichter van het Vredespaleis, Andrew Carnegie, droomde tijdens zijn kinderjaren van een beter bestaan. Carnegie werd geboren in een eenvoudig arbeidersgezin in Schotland en verhuisde met zijn familie naar Amerika. Hier wist hij zich van telegrambezorger op te werken tot succesvol ondernemer. Al snel richtte hij zijn eerste staalbedrijf op en breidde dit uit tot een indrukwekkend imperium. En toen hij een succesvolle ondernemer was, droomde hij van een betere wereld. Hiervoor heeft hij alles gegeven: Zijn kapitaal besteedde Carnegie niet alleen aan de bouw van het Vredespaleis, maar ook aan de bouw van meer dan 2.500 bibliotheken. Carnegie was ervan overtuigd dat mensen die toegang tot boeken hebben en die durven te dromen, alles kunnen bereiken.



Kinderworkshops Wat zijn jouw dromen? Wat wil jij bereiken? Deze vragen staan centraal tijdens de kinderworkshops op 26 februari. Er vinden die dag twee workshops plaats: Een workshop om 10.30 uur die alléén voor kinderen is en een workshop om 12.30 uur waarvoor ook ouders zich kunnen inschrijven. Het programma van de workshops start in het Bezoekerscentrum van het Vredespaleis. Eerst luisteren de jonge bezoekers samen naar een audiotour die specifiek voor kinderen werd samengesteld. Daarna gaan zij naar het Vredespaleis en vertelt de gids hun alles over de grootste dromen van Andrew Carnegie. Vervolgens knutselen zij een eigen dromenvanger zodat hopelijk ook hun dromen gaan uitkomen.Tickets voor deze workshop zijn via de website van het Vredespaleis verkrijgbaar: www.vredespaleis.nl/bezoek/workshop-dromen/.



Het Vredespaleis De Carnegie Stichting is eigenaar en beheerder van het Vredespaleis. Het paleis huisvest het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationale Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Deze instellingen worden ondersteund door de Bibliotheek van het Vredespaleis, een van de meest prestigieuze bibliotheken op het gebied van internationaal recht. Naast het faciliteren van de hoven heeft het Vredespaleis de taak, internationale samenwerking, dialogen en onderling begrip te bevorderen.