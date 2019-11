Een stapje dichter bij de genezing van epilepsie

Sponsorloop van Epilepsiefonds heeft €78.641,- opgehaald



Zaterdag 2 november vond de tweede editie van de Epilepsie Night Walk plaats. Vanuit de Landgoederij in Bunnik liepen meer dan 430 mensen de nacht tegemoet. Zij werden hiervoor gesponsord door vrienden en bekenden en haalden zo geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie.







Miljuschka Witzenhausen opent Night Walk



Miljuschka Witzenhausen opende de Epilepsie Night Walk. De presentatrice en televisie-kok heeft een dochter met epilepsie, dus weet uit eigen ervaring hoeveel invloed de aandoening op het leven van iemand met epilepsie en de omgeving heeft. Omdat epilepsie op dit moment nog niet te genezen is, betekent de diagnose in veel gevallen een leven met onzekerheid.



Invloed op het dagelijks leven



Nog steeds leven 120.000 Nederlanders met een vorm van epilepsie, niet wetende wanneer de volgende aanval komt. Als je op elk onverwacht moment een aanval kunt krijgen, heeft dat een enorme invloed op je dagelijks leven. Een bezoek aan de supermarkt, koken, sporten of fietsen: gewone dingen zijn ineens niet meer vanzelfsprekend als je elk moment een aanval kunt krijgen.



De oplossing



Er is een totaalbedrag van €78.641,- opgehaald. Dankzij dit bedrag kan er wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd worden. Het Epilepsiefonds gelooft dat de oplossing voor epilepsie uiteindelijk uit wetenschappelijk onderzoek zal komen.