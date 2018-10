Lagere recyclingbijdrage voor auto’s en autobatterijen per 1 januari 2019

De recyclingbijdrage voor nieuwe personen- en lichte bedrijfswagens per 1 januari 2009 is €37,50. Dat maakt ARN (voorheen Auto Recycling Nederland) vandaag bekend. Daarmee daalt het bedrag met €2,50 per nieuw verkocht voertuig. Deze daling komt volgens ARN, de organisatie die in Nederland namens de autobranche uitvoering geeft aan de producentenverantwoordelijkheid, door efficiëntiemaatregelen in de autorecyclingketen en door marktontwikkelingen. Auto’s gaan gemiddeld langer mee (inmiddels al meer dan 18 jaar) en de verkoop van nieuwe auto’s trekt aan. Ook de beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol-elektrische auto’s gaan omlaag.

Hoge recyclingprestatie

Autorecycling is in Nederland goed geregeld. Van elke afgedankte auto kon vorig jaar 98,6% duurzaam worden gerecycled. De recyclingbijdrage op auto’s maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting van minimaal 95% autorecycling inclusief hergebruik te voldoen. ARN werkt hiervoor samen met ruim 300 bedrijven: autodemontagebedrijven, shredderbedrijven, inzamelbedrijven en recyclingbedrijven.

Elektrische auto’s

Het percentage nieuw verkochte auto’s met een (deels) elektrische aandrijving stijgt. Vorig jaar beschikte 6,5% van de nieuw verkochte auto’s over een batterijpakket. Op termijn moeten deze batterijen op een duurzame manier worden gerecycled. De kosten hiervan kunnen echter dalen door schaalvergroting, technologische ontwikkelingen en door second-use toepassingen van Li-ion accu’s. Dat betekent dat ook de beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol-elektrische auto’s gemiddeld met circa 10% kunnen dalen.

Beheerbijdragen accu’s en batterijen

De beheerbijdrage voor loodzuur en NiMH (start-)accu’s en –batterijen zijn in 2019 ongewijzigd ten opzichte van 2018: €0,05(excl. BTW). De bijdragen voor Li-ion (start-)accu’s zijn in 2019 (incl. BTW):

€8 per accu bij een accu gewicht ≤5 kg

€20 per accu bij een accu gewicht >5 kg en ≤25 kg

€60 per accu bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg

€120 per accu bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg

€145 per accu bij een accu gewicht >350 kg en ≤600 kg

€175 per accu bij een accu gewicht >600 kg en ≤900 kg

Landelijk dekkend netwerk

ARN verzorgt in samenwerking met de RAI Vereniging de jaarlijkse verslaglegging aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zorgt voor een landelijk dekkend netwerk van afgiftepunten waar de eindgebruiker zijn auto of accu kosteloos kan inleveren. Kijk voor meer informatie op: https://arn.nl/auto-inleveren/inleverpunten/

