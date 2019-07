In nauwe samenwerking met de grootste vrijwilligersorganisatie van het land, Voedselbanken Nederland, heeft TNO een speciale uitgave van de veelgebruikte Snelstartgids voor Preventiemedewerkers ontwikkeld, gericht op vrijwilligersorganisaties. Deze Snelstartgids is, net als de reguliere Snelstartgids voor preventiemedewerkers, gratis te downloaden via inPreventie.



Voedselbanken Nederland voert een actief beleid op het gebied van veilig en gezond werken. Er is gestart met het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) en ook de preventiemedewerker heeft zijn intrede gedaan. Edsko Swagerman, die zich bezighoudt met het beleid en de uitrol hiervan in de organisatie: “De Snelstartgids voor preventiemedewerkers is een uitermate praktisch hulpmiddel voor preventiemedewerkers in bedrijven. We wilden dit stappenplan graag beschikbaar stellen aan onze preventiemedewerkers, maar bepaalde passages en woordkeuzes waren teveel gericht op het bedrijfsleven en daardoor minder herkenbaar voor onze medewerkers. In overleg met TNO hebben we daarom een speciale uitgave voor vrijwilligersorganisaties ontwikkeld.”



Werkgever en bestuur

De Snelstartgids voor preventiemedewerkers in vrijwilligersorganisaties is in opzet vergelijkbaar met de eerdere uitgave van de Snelstartgids. Door de rol van bestuurders aandacht te geven en bepaalde specifieke zaken voor bedrijven, zoals de OR, weg te laten, kunnen organisaties die (grotendeels) met vrijwilligers zich beter herkennen.



Praktisch stappenplan

In de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers vind je praktische tips voor het werk als preventiemedewerker. Preventiemedewerkers worden stapsgewijs geholpen bij het invullen van hun rol en het uitvoeren van de taken. Daarbij wordt verwezen naar verschillende websites en organisaties die nuttige informatie bieden. De Snelstartgids voor preventiemedewerkers in vrijwilligersorganisaties is gratis te downloaden vanaf: www.inpreventie.nl/kennis/preventiewerk/hulpmiddel...