Donatie voor nieuw voerhok voor Hertenkamp Surhuisterveen

Het Hertenkamp in Surhuisterveen krijgt een donatie van 5000 euro van de TVM foundation. Mede hierdoor kan het nieuwe voerhok voor het hertenkamp aan De Dellen gerealiseerd worden. De cheque werd namens de TVM foundation door Johannes Ritsma en Joop Atsma uitgereikt aan voorzitter Joop Land en vrijwilliger Fokke de Haan van Stichting Hertenkamp Surhuisterveen.



Vrijwilligers hebben veel werk verricht



Het voerhok is bijna klaar, binnenkort wordt deze in gebruik genomen. Vrijwilligers leggen momenteel de laatste hand aan de werkzaamheden. Voorzitter Joop Land is heel blij met de bijdrage van de TVM foundation. De heer Land: “Wij zijn vooral afhankelijk van vrijwilligers. Zij hebben veel gedaan om deze nieuwbouw te realiseren. De donatie van de TVM foundation komt heel goed terecht.”



Een belangrijke functie in het dorp



Het hertenkamp is een prachtige attractie in het dorp waar vele bewoners met hun kinderen en kleinkinderen dagelijks een kijkje nemen. Ze kunnen de dieren hier bewonderen en genieten van de bedrijvigheid. Het nieuwe hok is het 2e in het hertenkamp. Het andere hok blijft ook gewoon staan. Die is voor de dieren, de nieuwe wordt gebruikt om het voer in op te slaan.



Chauffeur Johannes Ritsma deed de aanvraag



De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Net als Johannes (chauffeur bij Boonstra Transport en veiligste chauffeur van Nederland in 2018) kunnen (werknemers van) leden van de Coöperatie TVM een aanvraag doen bij de TVM foundation. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.