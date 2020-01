Eline Arbo, Erik Whien en Black Sheep Can Fly naar Den Haag

Het Nationale Theater werkt de komende jaren met nieuwe regisseurs, nieuw talent en nieuwe verhalen.



Op 30 januari 2020 levert Het Nationale Theater het meerjarenbeleidsplan van 2021-2024 in bij het Ministerie van OCW. In 2017 bundelden drie Haagse instellingen (het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui) hun krachten om het theater een belangrijkere plek in de samenleving te geven. Dit leidde tot successen als The Nation, Othello, Ondine, Amadeus, Bloedlink en Gebroeders Leeuwenhart, een innovatieve reeks van programma’s en programmering, en stijgende publieksaantallen. In 2021-2024 zet Het Nationale Theater in op het versterken van deze koers, onder meer door nieuwe makers aan zich te binden.



Nieuwe regisseurs en nieuw talent



Het acteursensemble van Het Nationale Theater bestaat de komende jaren uit zeventien leden. De huidige vijf regisseurs blijven aan het gezelschap verbonden: Eric de Vroedt (artistiek leider), Noël Fischer (artistiek leider HNTjong), Daria Bukvić, Jeroen De Man en Casper Vandeputte (HNTjong). Per 2021 komt ook regisseur Eline Arbo naar Den Haag. In 2018 won zij de BNG Bank Theaterprijs voor 'Het lijden van de jonge Werther' en op dit moment gooit ze hoge ogen met 'Weg met Eddy Bellegueule' bij Toneelschuur Producties. Naast haar samenwerking met Het Nationale Theater blijft ze ook actief bij het Noords Nederlands Toneel. Regisseur Erik Whien maakt in de komende jaren drie voorstellingen in Den Haag. Dit seizoen krijgt hij veel lof voor Samuel Becketts 'Eindspel' bij Theater Rotterdam waar hij de komende jaren aan verbonden blijft. Eva Line de Boer treedt als vaste regisseur toe tot het regieteam van HNTjong, het jeugdtheatergezelschap van Het Nationale Theater. In 2019 ontving zij de Charlotte Köhler Prijs voor haar ‘’fijnzinnige en doordachte voorstellingen die actuele onderwerpen scherp en kritisch verbeelden'' (adviescommissie Charlotte Köhler Prijs). Ten slotte ondersteunt Het Nationale Theater gedurende vier jaar de stichting Black Sheep Can Fly van Saman Amini en Nima Mohaghegh, de makers van de theaterhit 'A Seat at the Table'.



Nieuwe verhalen



Het Nationale Theater en HNTjong brengen ook in de komende jaren nieuwe theaterteksten naar de grote zaal. Zo schrijft Eric de Vroedt een nieuwe meerdelige toneelserie over big pharma en brengt Noël Fischer 'Romeo en Julia' in Bollywood stijl op de planken. Auteur Tom Lanoye bewerkt een klassieke toneeltekst voor regisseur Theu Boermans, die in de zomer van 2021 afscheid neemt als huisregisseur van Het Nationale Theater. Nathan Vecht, Lot Vekemans, Jibbe Willems en Casper Vandeputte schrijven nieuwe teksten voor het gezelschap. Tegelijkertijd zullen Eline Arbo en Erik Whien het klassieke toneelrepertoire revitaliseren.



Meer publiek



Door de organisatie en het aanbod ingrijpend te vernieuwen, vinden sinds 2017 steeds meer nieuwe bezoekers de weg naar de voorstellingen in het land en de eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3. Tegelijkertijd blijft het vaste publiek het gezelschap en de huizen trouw. Dit leidt tot een publieksgroei van 258.000 toeschouwers in 2015 naar meer dan 350.000 in 2019. Deze groei loopt gelijk op met de waardering voor de eigen producties. Verschillende titels worden geselecteerd voor de theaterfestivals en acteurs ontvangen belangrijke toneelprijzen. Alle redenen om in de komende jaren verder te bouwen op het stevige fundament dat is gelegd.