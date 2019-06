Acteurs Het Nationale Theater genomineerd voor toneelprijzen

Vier acteurs die een rol hebben gespeeld in (co)producties van Het Nationale Theater zijn genomineerd voor de VSCD Toneelprijzen. Joris Smit maakt kans op de Louis d’Or, de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol, voor zijn rol in De wereld volgens John. Bram Suijker (We zijn hier voor Robbie) en Mark Kraan (Cinema) zijn genomineerd voor de Arlecchino, de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol. De jury nomineert Onze straat-actrice Joy Delima voor de Colombina, de vrouwelijke tegenhanger van de Arlecchino. De winnaars worden op zondag 15 september bekendgemaakt tijdens het Gala van Het Nederlands Theater in Amsterdam.



Joris Smit van het vaste acteursensemble van Het Nationale Theater is genomineerd voor zijn rol als Jan K. in De wereld volgens John van Het Nationale Theater. De voorstelling is geregisseerd en geschreven (samen met Joeri Vos) door Eric de Vroedt van Het Nationale Theater. "Ik ben heel trots en vereerd met deze nominatie”, zegt Smit. “Ik speel een personage in deze voorstelling die niet wordt gehoord, mooi dat deze rol niet onopgemerkt is gebleven. Jan K. is echt in mijn hart gaan zitten.”



De Nederlandse Toneeljury zegt over zijn rol: “Smit speelt zijn goede en zijn kwade kanten, en toont vooral hoe die twee genadeloos door elkaar heen lopen. En terwijl hij zich in het apenverblijf probeert staande te houden, toont Smit zich zowel een begenadigd tekstacteur als een fantastische fysieke speler.”



Arlecchino-en Colombina-nominaties



Ook Bram Suijker van het vaste acteursensemble maakte indruk op de jury in het tragikomische toneelstuk We zijn hier voor Robbie, geschreven door Maria Goos en geregisseerd door Eric de Vroedt. “Suijker presenteert de menselijke onkunde tot conformeren als een kleurrijk tableau. Hij is het kloppend hart van de familie én van de voorstelling.”



Mark Kraan, die net als Suijker is genomineerd voor de Arlecchino, maakte in Cinema van Toneelgroep Oostpool in samenwerking met Het Nationale Theater grote indruk op de jury. De regie was in handen van Het Nationale Theater-regisseur Jeroen De Man. “Met veel compassie zet Mark Kraan in Cinema een verlopen bioscoopmedewerker neer. Hij overtuigt met zijn trefzekere uitvoering, waarin hij het tragische en het komische van zijn personage voortdurend perfect in balans houdt", oordeelt de jury.



Actrice Joy Delima is ook opgevallen als de slimme Naomi Polat in Onze straat van regisseur Daria Bukvić van Het Nationale Theater in samenwerking met Adelheid+Zina. “Met haar ontroerende, levensechte spel is Joy Delima degene die je het meeste bijblijft in Onze straat”, volgens de Nederlandse Toneeljury.



Dit zijn alle genomineerden



De genomineerden voor de Louis d’Or, de prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol, op een rij: Joris Smit (De wereld volgens John, Het Nationale Theater) en Ramsey Nasr voor Een klein leven (Internationaal Theater Amsterdam). Genomineerd voor de Theo d’Or, de meest indrukwekkende vrouwelijke dragende rol zijn: Hannah Hoeksta (People, Places & Things, Toneelgroep Oostpool), Hanne Arendzen (Van de koele meren des doods, Hummelinck Stuurman Theaterbureau), Astrid van Eck (Het temmen van de feeks, Toneelschuur Producties) en Kristien de Proost (All Inclusive, Campo in coproductie met Frascati Producties). Phi Nguyen (Alles van waarde, Veenfabriek) is naast Mark Kraan en Bram Suijker genomineerd voor de Arlecchino. Tot slot de Colombina-genomineerden op een rij: Joy Delima (Onze Straat, Het Nationale Theater, Adelheid+Zina), Ariane Schluter (People, Places & Things, Toneelgroep Oostpool) en Rosa van Leeuwen (Wie is er bang voor Virginia Woolf?, Dood Paard).



Over de VSCD-prijzen



De Theo en Louis d’Or en de Colombina en Arlecchino zijn de Toneelprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De VSCD is de belangrijkste belangenbehartiger van theaters en concertgebouwen. Podiumkunstenaars zijn het hart van theaters en concertgebouwen en dragen krachtig bij aan het kunstklimaat. Hun prestaties verdienen bijzondere aandacht en daarom eren de podia, verenigd in de VSCD, en partners uit de sector elk jaar de podiumkunstenaars door het uitreiken van prijzen in verschillende genres. De VSCD Toneelprijzen worden sinds 1955 uitgereikt. De nominaties bekend gemaakt voor de Mimeprijs en de Jeugdtheaterprijzen worden op een later moment bekendgemaakt.



Wij zijn Het Nationale Theater



Het grootste reizende gezelschap van Nederland met eigen theaters in Den Haag. We maken voorstellingen die je kijk op de wereld vergroten. Voorstellingen om je in thuis te voelen. We laten je de wereld met nieuwe ogen zien.