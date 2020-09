Aandacht voor erotiek bij Shopping Awards 2020

Op 17 september hebben vakjury en stemmend publiek Willie.nl beloond met een zilveren Shopping Award in de categorie 'Persoonlijke Verzorging’; de eerste keer dat een erotische webwinkel in de prijzen valt. Na meerdere nominaties is het dit jaar dubbel feest voor Willie.nl: een podiumplek bij de Shopping Awards én het 10-jarig jubileum.



Jacqueline Albers van Willie.nl was uiteraard blij met de waardering en denkt dat Corona daar indirect een bijdrage aan geleverd zou kunnen hebben; in het tweede kwartaal is de verkoop van erotische spelletjes en seksspeeltjes die samen met de partner gebruikt kunnen worden met maar liefst 120% gestegen.



“Toen de lockdown werd afgekondigd zagen wij meteen een toename in de bestellingen, en interessant genoeg vooral bij de toys die je samen gebruikt. Terwijl op straat 1,5m afstand werd aangehouden, werd de afstand in de slaapkamer blijkbaar kleiner. Je hoorde destijds vaak mensen klagen over hoe zwaar het was om opeens 24 uur per dag overgeleverd te zijn aan je partner, maar de bestellingen bij Willie.nl vertelden een veel vrolijker verhaal.”, aldus Jacqueline Albers van Willie.nl



Albers is niet alleen blij voor Willie.nl, maar ook met de algemene waardering voor een erotische webwinkel. “Aan de enorme vraag naar dit soort producten zie je dat het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld om je leven te verrijken met wat erotisch speelgoed, dat speelt natuurlijk niet pas sinds de lockdown” legt Albers uit. “En qua professionaliteit en klantvriendelijkheid doen we dan ook niet onder voor andere grote, gerenommeerde bedrijven. Al vanaf de oprichting, 10 jaar geleden, heeft Willie.nl service en klantgerichtheid hoog in het vaandel en het is mooi dat we daar nu een concreet bewijs van op de schoorsteenmantel kunnen zetten.”



Een Shopping Award blijkt voor Albers vooral inspiratie om het nóg beter te doen en de service nog meer toe te snijden op de consument. “Klantenservice is in onze branche heel persoonlijk – vanaf dag één hebben we geïnvesteerd in de relatie met onze klanten. Daarom zijn veel van onze klanten ook zo loyaal. Je hebt met je nieuwe Womanizer toch een andere band dan met je nieuwe broodrooster of bladblazer. Enerzijds waarderen klanten onze persoonlijke benadering, maar we horen ook vaak dat men onze relativerende toon, met een vleugje humor, kan waarderen. Kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld onze bezorgoptie ‘niet bij de buren bezorgen’. Die was tijdens de lockdown trouwens onverminderd populair, ondanks dat de meeste mensen natuurlijk gewoon thuis waren en hun pakket zelf in ontvangst konden nemen,” vertelt Albers.



Over Willie.nl



Willie is onderdeel van het Haagse bedrijf CLS Healthcare en wil met haar producten een bijdrage leveren aan de gezondheid en het geestelijk welzijn van consumenten. Dit jaar viert Willie.nl haar 10-jarig jubileum.