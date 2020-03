Marc Balvers Managing Director BaxterStorey Nederland per maart 2020

Per maart 2020 zal Marc Balvers in de rol van Managing Director verantwoordelijk worden voor F&B dienstverlener BaxterStorey Nederland. Marc Balvers heeft hiervoor onder andere gewerkt als CEO VITAM en COO Compass Group. Het cateringbedrijf VITAM groeide onder zijn leiding de afgelopen jaren uit tot een speler van formaat.



BaxterStorey heeft als doel om de komende jaren autonoom of door middel van overnames sterk te groeien in Nederland. Marc Balvers zal samen met het zittende team deze groei gaan bewerkstelligen.



In de UK is BaxterStorey de grootste onafhankelijke F&B dienstverlener. BaxterStorey onderscheid zich van andere F&B dienstverleners door zich vooral te focussen op de ontwikkeling van haar mensen. Geen andere cateraar investeert zoveel in opleiding van haar mensen als BaxterStorey. Deze focus zorgt voor excellente dienstverlening.



Marc Balvers:



“Ik ben ontzettend blij en trots dat ik in de rol van MD, samen met het team, BaxterStorey verder op de kaart mag gaan zetten in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we met de kracht van het schitterende moederbedrijf en de Nederlandse twist en aanpak hele mooie dienstverlening gaan neerzetten voor een groeiende groep organisaties en haar medewerkers. Zoveel passie voor F&B en hospitality ben ik nog niet eerder tegengekomen in mijn carriere, de pay-off “We love this business” maken ze echt meer dan waar.”



Het doel van BaxterStorey is om door middel van F&B dienstverlening een substantiele bijdrage te leveren aan het realiseren van strategische doelen van organisaties en haar medewerkers.



BaxterStorey heeft sterke, aansprekende concepten voor deli’s, koffiebarren, restaurants, retailoutlets (grab & go), hospitality (partycatering) en fine-dining. Deze concepten worden gekenmerkt door versbereiding van lokaal verkregen ingredienten door horeca chefs, zeer gemotiveerde, gastvrijheids gedreven capabele medewerkers, gezond en welzijn van mens en dier, innovaties en duurzaamheid.



BaxterStorey is reeds actief in Nederland bij toonaangevende organisaties zoals Manpower, BAT, Plantronics, SuikerUnie, HunterDouglas en bij het nieuwe kantoor van het European Medicines Agency op de Zuidas. Deze locatie werd op 5 januari jongstleden geopend. BaxterStorey verzorgt daar onder andere, de dagelijkse lunch voor 850+ gasten, twee koffiebarren, alle banqueting & events en de Sky Bar.



In Belgie, Frankrijk en Noorwegen is BaxterStorey onder andere actief bij Cisco, Axa, EY, Microsoft,Pernod Ricard, iBox en Cisco.



BaxterStorey is onderdeel van Westbury Street Holdings. Andere onderdelen zijn Benugo , Caterlink,Searcys en Portico.