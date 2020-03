KBO-PCOB over lockdown verpleeghuizen: alleen maar verliezers

Het ministerie van VWS heeft besloten dat alle verpleeghuizen per direct worden afgesloten voor bezoek. Deze lockdown wordt niet alleen ingesteld om de kwetsbare bewoners te beschermen, maar ook het schaarse personeel. Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: ‘We begrijpen deze maatregel, maar dit besluit kent alleen maar verliezers.’



Het besluit om de verpleeghuizen te sluiten heeft grote consequenties voor de bewoners, voor de familie, vrijwilligers en voor de medewerkers. Vanderkaa: ‘Voor bewoners zal het heel moeilijk zijn om afgesneden te worden van hun naasten, maar voor hun families ook. De onzekerheid hoe lang deze maatregel moet gelden maakt het extra zwaar.’



Ook heeft het gevolgen voor de medewerkers. Zij missen ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, waardoor er een nog zwaardere last op de schouders van deze beroepskrachten komt te liggen. Vanderkaa: ‘Er is geen gemakkelijke oplossing. Omzien naar elkaar moet nu een andere invulling krijgen. Deze situatie vraagt betrokkenheid van iedereen.’