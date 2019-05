Site in Hilden wordt Wereldwijd Expertisecentrum



3M verhoogt productiecapaciteit grafische folies



3M heeft aangekondigd dat zij de productiecapaciteit voor grafische folies op de Hilden-site in Duitsland zal uitbreiden.Tegen 2021 heeft de gediversifieerde onderneming meer dan 65 miljoen euro geinvesteerd in een nieuw fabrieksgebouw en twee ultramoderne productiefaciliteiten.



Nog dit jaar zal de bouw van een nieuwe fabriekshal van start gaan. De onderneming verwacht de eerste producten van de nieuwe productielijnen tegen het einde van 2020 te kunnen leveren. De uitbreiding zal profiteren van de toenemende populariteit van grafische folies, waarmee grote en kleine brand owners hun merk promoten en beschermen “We zijn erg blij dat Hilden mede dankzij deze investering als Wereldwijd Expertisecentrum zal kunnen optreden, zodat we nog sneller kunnen voldoen aan de individuele behoeften van de klant”, aldus Dr. André Thyssen, Global Program Manager, 3M Commercial Solutions Division.



Grafische folies zorgen voor verbazingwekkende transformaties 3M maakt gebruik van zijn wereldwijde en toonaangevende expertise in het ontwikkelen van de allerbeste grafische folie-oplossingen, waaronder producten zoals printfolies, gekleurde folies, laminaten en carwrapfolies die zorgen voor een betere naamsbekendheid van de klant. Of het nu gaat om grote bedrijven die streven naar wereldwijde consistentie om hun imago te beschermen of personen die hun auto willen personaliseren, het brede scala aan 3M grafische folie-oplossingen biedt onbegrensde mogelijkheden en creativiteit.



De 3M-site in Hilden



De 3M-site in Hilden werd in 1960 in gebruik genomen voor de productie van industriële tapes. Sindsdien heeft de site voortdurende uitbreidingen en investeringen in ultramoderne productietechnologieën gekend. Op dit moment is de Hilden-site, met een oppervlakte van 220.000 vierkante meter en zo’n 870 medewerkers, één van de grootste 3M-fabrieken in Europa.



Delft / Diegem, 29 mei 2019



