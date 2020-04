Ondernemer bezorgt bloemen in brievenbus

Bedrijven versturen op dit moment wel heel bijzondere bloemen aan huis, namelijk via plantbaar papier. ‘’Het voordeel is dat het eenvoudig per post te verspreiden is en er een bijpassende boodschap op meegedrukt kan worden’’ zegt initiatiefnemer Menno Wibier.



Sinds de thuiswerk situaties van start zijn gegaan, zijn bedrijven in deze uitdagende periode op zoek om positief te blijven communiceren met hun klanten en het thuis werkend personeel een hart onder de riem te steken. Vrijwel iedereen past zich aan en verdient daar een compliment voor is de gedachte van diverse ondernemers.



Bloemen houden van mensen. Of het nu gaat om een vrolijke bloemen, kruiden of groenten mix, een boodschap op papier dat vervolgens tot bloei komt, trekt de aandacht. Dit groeipapier, ook wel zaadpapier genoemd, is een puur Hollands product en al enige tijd populair op beurzen en events. Echter sinds deze worden geannuleerd, is een verschuiving te zien bij het doel en leverwijze van dit uniek biologisch afbreekbare product.