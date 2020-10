Karin Hediger benoemd tot bijzonder hoogleraar Antrozoölogie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Karin Hediger benoemd tot bijzonder hoogleraar Anthrozoology: Animal-assisted interventions in Clinical Psychology bij de faculteit Psychologie. De benoeming heeft een omvang van 0,2 fte en gaat in per 1 oktober 2020.



Inzet van dieren in de geestelijke gezondheidszorg



Antrozoölogie bestudeert de interactie tussen mens en dier. Dat bestrijkt een breed veld aan onderwerpen. De focus van deze nieuwe leerstoel is gericht op dierondersteunde interventies in de klinische psychologie. Leerstoelhouder Karin Hediger heeft als opdracht de zichtbaarheid van antrozoölogie binnen onderzoek en praktijk van de geestelijke gezondheidzorg te vergroten, de kennis over mens-dierrelaties uit te breiden door middel van onderzoek en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van diverse groepen binnen het veld van de klinische psychologie.



Continuering van de eerste Nederlandse leerstoel Antrozoölogie



In juni 2013 werd bij de Open Universiteit de leerstoel Antrozoölogie ingesteld, de eerste leerstoel op dit gebied. Onder leiding van leerstoelhouder Marie-José Enders is een grote bijdrage geleverd aan onze kennis van mens-dierinteracties en dierondersteunde therapieën. De Open Universiteit heeft besloten het onderzoek na het emeritaat van Enders in juni 2020 te continueren door het instellen van deze nieuwe bijzondere leerstoel Antrozoölogie met een focus op de klinische psychologie. De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door Stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs).



Over prof. dr. Karin Hediger



Prof. dr. Karin Hediger leidt momenteel de onderzoeksgroep Human-Animal Interaction and animal-assisted interventions aan de Universiteit van Basel, Zwitserland. Ze studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Zurich en promoveerde aan de Universiteit van Rostock (Duitsland) op 'The effect of dogs on insecurely attached children and their stress-regulation'. Na haar terugkeer naar Zwitserland richtte ze een onderzoeksgroep op verbonden aan het Tropical and Public Health Institute (Basel) en aan de Universiteit van Basel. De onderzoeksgroep focust op de band tussen mens en dier en de effecten van dierondersteunde interventies. Daarnaast ontwikkelde ze een opleiding over dierondersteunde therapie aan de Universiteit van Basel. Naast haar academische loopbaan, rondde ze een opleiding in de psychotherapie af en werkte ze als psychotherapeut. Ze is plaatsvervangend hoofd van het centrum voor psychotherapie bij de Universiteit van Basel en heeft een centrum voor dierondersteunde therapie opgericht in Basel waar ze ook directeur is.