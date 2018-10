VEH: betaalbaarheid verduurzaming woningen blijft ongewis

Vereniging Eigen Huis vindt het positief dat het Kabinet kiest voor het verleiden van huiseigenaren om te verduurzamen. Verplichtingen lijken daarmee voorlopig van de baan. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op het klimaatakkoord. Tegelijkertijd is er nog veel onzeker over de kosten en wat dit gaat betekenen voor huiseigenaren.



Het Kabinet zwakt het harde uitgangspunt van woonlastenneutraliteit af. Er wordt inmiddels gesproken van een “nastrevenswaardig” uitgangspunt. Dit ondermijnt het noodzakelijke draagvlak. Het Kabinet creëert hiermee onzekerheid over hoe hoog de rekening voor huiseigenaren gaat uitpakken. Ook is het de vraag in welke mate er aantrekkelijke financieringsinstrumenten gaan komen die ervoor zorgen dat iedereen het huis kan verduurzamen.



Algemeen directeur Cindy van de Velde: “Huiseigenaren maken zich grote zorgen over wat hen boven het hoofd hangt. Het Kabinet gaat voor haalbaar en betaalbaar. Wat dit onderaan de streep voor huiseigenaren gaat beteken weten we nog niet. Dit kan pas worden beoordeeld als alle plannen zijn uitgewerkt en op tafel liggen.”