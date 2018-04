Spargo's disco hit 'You And Me' na 38 jaar voor het eerst bewerkt

De grote Nederlandse disco hit ‘You And Me’ van Spargo, uitgebracht in 1980, is na bijna 40 jaar voor het eerst bewerkt door de Amsterdamse pop-act ‘STANDAARD’. Een nieuwe, eigentijdse versie in het Nederlands van het voor velen zo bekende disco-funk nummer uit de 80’s, getiteld ‘Jij En Ik’.



In maart 1980 debuteerde de popgroep Spargo, onder aanvoering van Ellert Driessen en samen met de van origine Amerikaanse zangeres Lilian Day Jackson, met de disco single ‘You And Me’. Dit eerste nummer van de funk-disco popgroep werd destijds een mega-hit in Nederland en België, waar het wekenlang de eerste plaats in de hitlijsten bezette. Ook werd het in Nederland de bestverkochte single van dat jaar. In 2013 werd het zelfs door VARA TV Magazine uitgeroepen tot beste Neder-disco klassieker.



Zoals van talloze grote hits en bekende nummers dikwijls een cover is verschenen, zo was dat nog niet het geval met ‘You And Me’ en was er tot op heden geen enkele andere versie uitgebracht. De Amsterdamse pop-act STANDAARD, bestaande uit Philip Mouwes en Rosita Loth, komt nu na bijna 40 jaar met de eerste bewerking in het Nederlands van deze disco classic; ‘Jij En Ik’.



Sinds de oprichting van STANDAARD in 2016 is een vijftal videoclips verschenen van het duo, waaronder ‘Engel In De Nacht’ (2016), ‘De Zomer Is Van Ons’ (2017) en ‘Doe Ik Te Jong’ (2017). De sound en de nu-disco/funk stijl van STANDAARD heeft invloeden van Daft Punk, Jamiroquai, Kraak & Smaak en de 80’s en 90’s. Deze stijl leende zich volgens diverse dj’s bij radiostations, die STANDAARD frequent draaien, goed voor een remake van een van Spargo’s tracks. Dat idee werd met beide handen aangegrepen en het resultaat is nu de single ‘Jij En Ik’.



“Het is geen cover geworden”, zegt Philip. “Wij wilden echt een nieuw nummer maken, maar wel met de herkenbare melodie van het origineel van Spargo erin, en in het Nederlands. De track heeft een moderne reggaeton-beat, zomerse salsa-invloeden en met een dansbare groove erin.”



Omdat het om een bewerking gaat van een bestaand nummer was ook toestemming nodig van Ellert Driessen zelf. Rosita zegt daarover: “Het wachten was best spannend, maar toen het verlossende bericht kwam dat Ellert, Mr. Spargo himself nota bene, onze versie te gek vond en wij hem mochten uitbrengen, waren wij zeer enthousiast.”



De release van ‘Jij En Ik’ gaat gepaard met het verschijnen van de bijbehorende videoclip. Deze is onlangs opgenomen in de New York-style pianobar in de Aalsmeer Studio’s en in de Amsterdamse Jordaan. De clip is geregisseerd door Zeno Groenewegen (Clipregisseur.com), die ook verantwoordelijk was voor de regie van hun vorige videoclip ‘Doe Ik Te Jong’. “Voor ‘Jij En Ik’ wilde ik iets aparts doen en een soort Sin City stijl creëren door te werken in zwart-wit tinten, andere filters en met roodaccenten. Het past goed bij de eigen stijl van STANDAARD en heeft zeker iets extra’s toegevoegd aan het eindresultaat”, zegt Groenewegen.

“We héten wel STANDAARD, maar we zijn het zéker niet!”, zeggen Rosita en Philip met een glimlach vrijwel in koor.

Luister Jij En Ik op Spotify: https://open.spotify.com/album/6xfwy8v0rEo5els05B1...



Link videoclip ‘Jij En Ik’: