Op virtuele missie in de langste VR-achtbaan ter wereld

VR-familie-achtbaan Crazy Bats in Phantasialand is geopend

Knotsgek, spannend en virtueel; dat is Crazy Bats, de nieuwe VR-belevenis in Phantasialand. Hier worden achtbaan en animatiefilm één. Gasten kunnen op een VR-missie gaan met drie buitengewone en slimme hoofdrolspelers. Samen met hen gaan de gasten letterlijk en figuurlijk op een coole reis door een driedimensionale, virtuele omgeving in bioscooopkwaliteit met VR-brillen van de nieuwste generatie.



Crazy Bats is een uniek, spannend en grappig avontuur voor de hele familie en is met een rittijd van ca. 4 minuten de langste VR-achtbaan ter wereld.



Beste VR-kwaliteit

Om het beste te kunnen bieden dat er op dit moment op het gebied van VR-achtbanen mogelijk is, heeft Phantasialand gerenommeerde partners uitgezocht zoals de animatiestudio Ambient Entertainment. Zo werd het mogelijk voor Crazy Bats een animatiefilm te ontwikkelen zoals men alleen kent van bioscoopfilms. De productie was zelfs moeilijker dan normaal gesproken omdat de film zich niet op slechts één vlak, maar om de gebruiker heen, afspeelt. Deze eisen hebben hun vruchten afgeworpen: “In Phantasialand hebben we VR naar het volgende niveau getild”, zegt Bernd Bohnert, productiemanager bij Ambient Entertainment, en hij duidt daarmee op de haarscherpe beeldkwaliteit van meer dan een miljard pixels per seconde en een dieptegevoel dat vaak ontbreekt bij andere VR-achtbanen. “Crazy Bats is voor mij de beste VR-achtbaan ter wereld”, aldus Bohnert.



Een verhaal dat zich ontplooit

Het vier minuten durende familie-avontuur begint nog voor het vertrek van de achtbaan in het station. Op die manier heeft de missie van de drie hippe vleermuizen veel tijd om zich te ontvouwen en wordt op die manier een geweldig leuke belevenis, iets dat kortere VR-attracties vaak niet waar kunnen maken.



In Crazy Bats beleven de gasten een reis door een bevroren slot samen met drie maffe, brutale en komische vleermuizen. Levensecht en in de hoogste resolutie. Het wordt mogelijk door de techniek waarvoor Phantasialand het bedrijf VR Coaster uit Kaiserslautern heeft ingeschakeld. “Met Crazy Bats kunnen we laten zien tot wat VR op een achtbaan echt in staat is”, zegt Thomas Wagner, directeur van VR-Coaster en docent “Virtual Design” aan de Hogeschool Kaiserslautern.



Makkelijk hanteerbaar & 4K-resolutie

Voor de gasten is het gebruik van de VR-brillen zeer simpel: een draaisluiting zorgt ervoor dat de bril perfect vastzit. Speciale lenzen stellen zich automatisch af op de ogen van de passagier en de twee ingebouwde displays geven een vrije blik op het 4K-beeldmateriaal. Crazy Bats betekent: bril opzetten en aan het avontuur beginnen, waarbij er veel te lachen valt.



Maar achter dit gebruiksgemak gaat een zeer complex systeem verborgen dat zich kenmerkt door het feit dat de brillen bij het instappen automatisch worden ingesteld én door een bijzonder uitgebreide ruimtelijke weergave. Allebei nieuwe componenten die door VR-coaster werden ontwikkeld om beweging en film perfect op elkaar af te stellen. En terwijl men in andere pretparken extra dient te betalen voor VR-achtbanen is Crazy Bats bij de entree tot Phantasialand inbegrepen.



Het perfecte familieavontuur

Crazy Bats is ontstaan op de plek van de tot nu toe langste indoorachtbaan ter wereld. “Deze baan is gemaakt om een VR-familieachtbaan te zijn, vanwege de lengte, maar ook vanwege het trajectverloop”, legt Phantasialandprojectleider Sebastian Jonas uit. Daarmee heeft Phantasialand vanaf nu nog een grote familiebelevenis naast andere familieattracties als Maus au Chocolat, familie-boomerang Raik, waterbaan Chiapas, Hotel Tartüff en nog veel meer.



De unieke combinatie van een animatiefilm in bioscoopkwaliteit, de nieuwste VR-techniek en een indoorachtbaan die zich perfect leent voor VR, maakt Crazy Bats tot een groot avontuur.



Wat is een VR-coaster?

Virtual Reality is het verkennen van een driedimensionale, virtuele omgeving. Gebruikers dragen daarvoor een speciale VR-bril met ingebouwde koptelefoon en voelen zich daardoor ondergedompeld in een compleet andere wereld. Bij een VR-achtbaan bewegen gasten zich door een vergelijkbare virtuele omgeving en zien daarbij een film. Daarbij zijn de bewegingen van de achtbaan (stijgingen, dalingen, curves etc.) afgestemd op die van de film.



Informatie voor passagiers:

• Geschikt voor kinderen vanaf 1,20 m zonder begeleiding

• Kinderen vanaf 1,00 m alleen onder begeleiding en zonder VR-bril

• VR-ervaring ook geschikt voor brildragers

• Bij de entreeprijs inbegrepen

• Rittijd van 4 minuten