JBL&G krijgt FD Gazelle voor snelle omzetgroei

Letselschadebureau JBL&G hoort tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland, gemeten naar omzet, personeelsbestand en winstmarge. Het bureau ontving onlangs de FD Gazelle van Het Financieele Dagblad, organisator van de FD Gazellen, waarmee jaarlijks de stand van zaken in ondernemend Nederland wordt getoond.



JBL&G werd in 2011 opgericht in Assen, maar maakte de eerste jaren al zo’n onstuimige groei door dat het hoofdkantoor naar Amsterdam werd verplaatst. Nadat de huidige eigenaar Steffy Roos du Maine het bureau in 2013 overnam, steeg het personeelsbestand tot rond de veertig. Het afgelopen jaar kwamen er ook vestigingen in Groningen en Deventer bij. De FD Gazelle werd JBL&G toegekend in de categorie middelgrote bedrijven in de regio West.



De afgelopen maanden verdienden in totaal 770 zaken het predicaat FD Gazelle. Dat zijn bedrijven die de laatste drie jaar ten minste 20% omzetgroei hebben geboekt. Ook moest 2018 winstgevend zijn afgesloten. Dit jaar was voor het eerst niet langer alleen de omzetgroei van belang, maar werden ook de groei van het aantal werknemers en de winstgevendheid meegerekend. Het aantal punten bij de omzetgroei telde dit jaar voor 50% mee, bij personeelsgroei 25% en bij winstmarge ook 25%. Het totale puntenaantal bepaalde de eindrangschikking.



Bij de vierde en laatste regiobijeenkomst van de FD Gazellen 2019 in theater Philharmonie in Haarlem kregen in totaal 311 bedrijven in de regio West de titel en het bijbehorende beeldje van de FD Gazelle uitgereikt als beloning voor hun bovengemiddelde groei. Niet minder dan twee op de vijf FD Gazellen zijn in de regio West gehuisvest, bijna een op de vijf zelfs in de stadsregio Groot-Amsterdam. Gemiddeld behaalden de 311 bedrijven in de regio West een omzetgroei van 2016 naar 2018 van 104%. Voor zover valt na te gaan, is JBL&G het enige snelgroeiende letselschadekantoor bij de FD Gazellen West.



Steffy Roos du Maine van JBL&G Foto: Marcel Jurian de Jong