ADEMNOOT: Longfonds vormt samen met Trijntje & Edsilia megakoor

ADEMNOOT: megakoor met Trijntje en Edsilia laat stem horen voor longonderzoek



De eerste editie van ADEMNOOT is een feit. Een uniek zangevenement van het Longfonds, in samenwerking met Philips. Meer dan 700 zangliefhebbers vormden vanmiddag in het Klokgebouw samen één megakoor om aandacht te vragen voor mensen met een longziekte en longonderzoek te steunen. Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley zongen ook mee. Er werd 64.221 euro opgehaald voor longonderzoek.



Longfonds directeur Michael Rutgers: ‘Toen ik tijdens het eerste nummer ‘Ain’t no mountain high enough’ al die honderden stemmen samen hoorde, stond het kippenvel meteen op mijn armen. Wat een krachtig statement. Geweldig deze steun voor al die mensen met zieke longen die dagelijks een gevecht moeten leveren.’ In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een ongeneeslijke longziekte. Eén van hen is Hilda van der Wier (52). Zij heeft COPD en is afhankelijk van extra zuurstof bij inspanning. Hilda: ‘Traplopen voelt als het beklimmen van een berg. Halverwege moet ik op adem komen. Voor de meeste mensen is ademen vanzelfsprekend, voor mij is het een dagelijks gevecht. Longonderzoek is zó hard nodig.’



Bijzondere verhalen



In een levensgrote ‘ longenboom’ konden alle zangers en zangeressen op een kaartje aangeven voor wie zij hun stem lieten horen. Dit leverde bijzondere verhalen op. Edsilia Rombley: ‘Je longen zijn enorm belangrijk. Daar staan we niet altijd bij stil. Maar toen mijn jongste dochter een week met longontsteking in het ziekenhuis lag, werd ik weer wakker geschud.’ Trijntje Oosterhuis: ‘Als zangeres weet ik hoe belangrijk gezonde longen zijn. Dat gun ik iedereen. Daarom heb ik vandaag mee gezongen met ADEMNOOT.’



Na het opwarmen van alle stemmen, werden alle zangers in drie groepen verdeeld en vormden zij samen één groot koor. Muzikaal leider Stephan Geusebroek zorgde voor drie prachtige arrangementen. Eerst werd samen gerepeteerd, onder de bezielende leiding van popkoor dirigent Ton van Diepen, daarna werden de nummers meerstemmig gezongen en door de camera vastgelegd. Tijdens het finalenummer ‘Lean on me’ werd de zaal verlicht door honderden telefoonlichtjes en stilgestaan bij alle mensen voor wie ademen niet vanzelfsprekend is, een adembenemende afsluiting. Radio 10 DJ en Longfonds ambassadeur Silvan Stoet presenteerde ADEMNOOT: ‘Wát een energie vanmiddag in het Klokgebouw, fantastisch al die mensen die de longen uit hun lijf zongen!’



Goed voor je longen



Ondanks haar ziekte zong Hilda vandaag mee met ADEMNOOT: ‘Ik heb jarenlang in een band gezongen, maar kan nu niet meer op het podium staan. Geweldig om weer even te kunnen te zingen. Ook al ben ik de komende dagen even niets meer waard, dat heb ik er graag voor over.’ Ook Lindsey Keuris (13) zong mee. Zij heeft moeilijk behandelbaar astma. Zingen is haar lust en haar leven: ‘Het was echt super gaaf om mee te doen! Zingen is goed voor mijn longen. Ik wil graag iets doen om longziekten de wereld uit te krijgen.’



Met het opgehaalde bedrag kan het Longfonds investeren in longonderzoek naar het voorkomen van astma en het repareren van kapotte longen. En dat is hard nodig, want elk jaar overlijden duizenden mensen in ons land aan een longziekte. Longfonds directeur Michael Rutgers: ‘Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, door mee te zingen of in actie te komen voor ADEMNOOT, als vrijwilliger of met een donatie, ontzettend bedankt! Dit gaan we volgend jaar zeker herhalen!’



Samen strijden voor gezonde longen



Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben een ongeneeslijke longziekte. Ademhalen is voor hen een dagelijkse of terugkerende strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen winnen. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Philips strijdt mee. Philips en het Longfonds werken samen om mensen bewust te maken van gezonde longen en de invloed van hun omgeving daarop. Ook werkt Philips in samenwerking met Longfonds aan oplossingen en innovaties die het leven van mensen zoals Hilda kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van zuurstoftherapie, beademingszorg en respiratoire toediening van medicijnen.



Meer informatie over het zangevent ADEMNOOT www.ademnoot.nl