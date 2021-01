reactie FME aftreden kabinet-Rutte III

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt het spijtig dat het kabinet, juist in deze ontzettend ingewikkelde tijden voor iedereen, is afgetreden.



Het kabinet-Rutte III heeft zich een goede samenwerkingspartner met de technologische industrie getoond, zeker ook tijdens deze coronacrisis. “Ik heb veel respect voor het werk dat het kabinet heeft verricht om burger en bedrijfsleven sterker uit deze crisis te laten komen. Het in korte tijd optuigen van steunpakketten en de maatregelen om de zorgsector te helpen om daarmee de gezondheid van zoveel mogelijk Nederlanders veilig te stellen, getuigt van een ongekend doorzettingsvermogen van de bewindspersonen”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.



FME gaat er uiteraard vanuit dat de Tweede kamer gezondheid en economisch herstel niet als controversiële onderwerpen zal verklaren. Dezentjé: “De volksvertegenwoordigers moeten het demissionaire kabinet alle steun geven om burger en bedrijfsleven zoveel mogelijk perspectief op een gezonde en welvarende toekomst te bieden”.