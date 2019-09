Willie.nl en Womanizer vragen aandacht voor het vrouwelijk orgasme

Den haag, 30-9-2019



Erotische webwinkel Willie.nl en het Duitse Womanizer geven orgasme garantie



Op donderdag 26 september 2019 organiseerden Erotische webwinkel Willie.nl en sekspeeltjes fabrikant Womanizer uit Berlijn een exclusief pers event in ‘The Panther Room’ bij Restaurant Mama Kelly in Amsterdam. Dit exclusieve event werd gepresenteerd door Heleen van Royen.



Tijdens dit event, waar alleen pers aanwezig was, wilden Willie.nl en Womanizer aandacht vragen voor het vrouwelijk orgasme. Heleen van Royen bracht een keynote presentatie over haar ervaringen en visie omtrent de seksualiteit van de vrouw en het vrouwelijk orgasme. Heleen is van mening dat vrouwen geëmancipeerder kunnen worden in bed en net als een man hun seksuele behoeftes duidelijker moeten maken en hun orgasme meer moeten leren opeisen.



Ook werd tijdens het event het startsein gegeven voor de gezamenlijke landelijke tv campagne van Willie.nl en Womanizer ‘100% Orgasme Garantie’ op 30-9-19.



Orgasme Garantie Campagne

Gedurende een maand, van 26 september tot 26 oktober, ontvangt men exclusief op Willie.nl bij aankoop van een Womanizer Premium 100% Orgasme Garantie. Dus niet goed, geld terug.



‘Op deze manier willen we vrouwen over de streep trekken om een Womanizer uit te proberen. Vrouwen hebben soms geen idee welke product echt goed is en wat ze precies willen. Willie.nl en Womanizer willen daar graag bij helpen. Wij zijn van mening dat dit een van de beste en meest vrouwvriendelijke seksspeeltje is van dit moment. ’ aldus Jacqueline, oprichter van erotische webwinkel Willie.nl. ‘Lukt het niet om een orgasme te krijgen met de Womanizer?, dan kun je terugvallen op de Orgasme Garantie en ontvang je het aankoopbedrag terug’.



Aanleiding

Willie.nl doet ook veel onderzoek en heeft veel data over de seksuele behoeftes van de vrouw. Zo weten we dat er nog veel vrouwen zijn die:



· het moeilijk vinden een orgasme te bereiken



· niet weten hoe het een orgasme voelt



· niet weten hoe ze op een fijne manier kunnen masturberen



· niet klaarkomen tijdens de seks met hun partner



Door de samenwerking aan te gaan met de producent van de Womanizer, willen we de seksuele bewustwording van de vrouw vergroten en is de ‘Orgasme Grarantie’ campagne gestart.



Tijdens deze campagne kunnen vrouwen de Womanizer Premium bestellen en beleven met een ‘niet goed, geld terug’ garantie van een maand. Deze actie is exclusief bij Willie.nl.



Met deze campagne willen we iedere vrouw de kans geven om een orgasme te ervaren.



Op Willie.nl zijn speciale informatie pagina’s beschikbaar om meer aandacht te vragen voor het vrouwelijk orgasme.



https://www.willie.nl/vrouwelijk-orgasme

https://www.willie.nl/orgasme-garantie