Brand bij Vollenhoven Olie Technologie in Tilburg

Vollenhoven Olie Technologie informeert hiermee dat een brand heeft gewoed in ons magazijn aan de Kroonstraat in Tilburg. Door een overslaande brand van een naastliggend bedrijf was ons pand, wat vol stond met smeermiddelen, niet meer te redden. De precieze omvang van de schade is nog niet bekend.



Het belangrijkste is dat de leveringen aan de relaties van Vollenhoven Olie Technologie gewoon doorgaan.



Verdere informatie



Meer informatie over dit incident zal worden gegeven zodra deze beschikbaar is.



Voor vragen van de media wordt specifiek voor dit ongeval een telefoonnummer beschikbaar gesteld, welke in het vervolgbericht bekend wordt gemaakt.



VOLLENHOVEN OLIE B.V.



Voor verder informatie over ons bedrijf zie www.vollenhoven-ot.nl