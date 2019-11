Online planten kopen bij plantje.nl

Wil je mooie planten aanschaffen voor in de tuin of in huis? Dan ben je geneigd een bezoek te brengen aan een tuincentrum in de buurt. Als je veel tijd hebt, is het een leuke tijdsbesteding, maar als je tijd tekort komt, is het wellicht handiger om je planten online te bestellen. Bij plantje.nl heb je een enorme keuze aan tuinplanten, kamerplanten, sierpotten en decoratie. Plantje.nl biedt alle denkbare planten eenvoudig online aan. Geen gesjouw en gesleep meer en ook nooit meer een achterbak bezaait met aarde. Alle planten worden aan aan huis en in de tuin afgeleverd.



Mooie planten voor in de tuin



Bij Plantje.nl kan je veel verschillende planten voor in de tuin vinden. Ben je op zoek naar mooie bloemen voor op het terras of juist planten, die een dichte haag vormen? Maar er is ook een uitgebreid assortiment aan kruidenplanten, fruitplanten, hangplanten, terrasplanten en vaste planten. Een tuin of balkon is niet af zonder een aantal sfeervolle planten in potten of borders. Zo creëer je het ultieme buitengevoel.



De leukste kamerplanten



Plantje.nl biedt een grote verscheidenheid aan in kamerplanten. Heb je groene vingers en wil je graag veel kleur in huis? Kies dan voor planten, die mooie bloemen geven. Wanneer je weinig tijd hebt of minder aandacht wilt geven aan planten, kan je ook kiezen voor sterke planten. Zo heb je veel groen in huis en er toch weinig omkijken naar. Ook ecosystemen zijn erg leuk om in huis neer te zetten. Je creëert een ecosysteem bijvoorbeeld in een weckpot. Door de juiste planten en voeding in de pot te plaatsen, hoef je het ecosysteem geen water te geven. Zij hebben alles wat zij nodig hebben in de pot. Een ecosysteem staat ontzettend leuk en is ontzettend makkelijk.



Decoratie en sierpotten



Naast een groot assortiment aan mooie planten, kun je ook terecht voor prachtige sierpotten en diverse decoratie. Deze potten maken de plant helemaal af. Zo wordt de plant een ware eyecatcher. Ook met verschillende decoratie om een mooi tafereeltje te maken. Denk bijvoorbeeld aan mos of een kweekschaaltje. Zo is jouw bestelling snel compleet en hoef je niet meer zelf naar een tuincentrum te rijden.



Bestel gemakkelijk en snel op Plantje.nl



Alle planten komen vers bij de kweker vandaan. Door de jarenlange ervaring in het vervoeren van planten, weten ze precies hoe ze deze in perfecte staat bij jou thuis kunnen leveren. Je hebt geen aarde meer in jouw auto, geen gesjouw meer en toch alle planten die je graag wilt goed thuis. Daarnaast helpen ze jou graag met het maken van de juiste keuze voor een plant. Zo weet je welke plek het beste is voor de plant en welke verzorging het nodig heeft. Of je nu houdt van luxe Orchideeën, exotische Bonsai boompjes of weelderige hangplanten; kamerplanten zijn een sfeervolle aanvulling op je interieur en zorgen voor een prettige sfeer in huis. Kleine plantjes zijn daarvoor heel geschikt maar sommige plekken in huis vragen om grote kamerplanten. Denk daarbij maar eens aan die kale hoek in je slaap- of woonkamer.