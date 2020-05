Oplossing voor bacterieverspreiding via kappersschorten

Mijn Kappersschort®: “Mensen willen niet ‘omhelst’ worden door andermans bacteriën tijdens een behandeling in de kapsalon.”



En toch wordt dit onbewust en onbedoeld dagelijks gedaan. Er zitten tientallen mensen per dag onder hetzelfde kappersschort en bacteriën vermenigvuldigen zich graag tijdens een kappersbezoek. Het kappersschort kan als een soort katalysator werken in de verspreiding van bacteriën en virussen.



Door klanten van een kapsalon een eigen kappersschort aan te laten schaffen wordt contact met andermans bacteriën voorkomen en is er via deze weg geen kans op besmetting. De klant neemt dus zelf het eigen kappersschort mee bij een bezoek aan de kapper. De kappersschorten zijn milieubewuster dan de wegwerpschorten. En voor kappers scheelt het in afschrijvingskosten omdat zij hun eigen schorten niet meer veelvuldig hoeven te wassen. Het is voor klanten ook mogelijk om het kappersschort met kleur en naam te personaliseren door een naam op het schort te laten borduren. De personalisatie moet het aanschaffen van een kappersschort voor klanten aantrekkelijker maken.



De overheid vraagt in deze tijd om aanpassingsvermogen bij ondernemers. Dat wil ook zeggen dat ondernemers creatief dienen te zijn en moeten te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Mijn Kappersschort® is een bedrijf dat een nieuwe service en product aanbiedt aan kapsalons. Voor kapsalons betreft het een dienst die zij zonder risicovormende investeringen kunnen uitbesteden en zorgt voor extra verdiensten en klantenbinding. En voor klanten is het een extra service binnen de nieuwe veiligheidsnormen.