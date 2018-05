Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Arcona Property Fund

Aandeelhouders van Arcona Property Fund N.V. hebben gisteren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de uitkering van een slotdividend van EUR 0,14 per aandeel in contanten over 2017. In augustus 2017 werd reeds een interim-dividend uitgekeerd van EUR 0,10 per aandeel in contanten. Arcona Property Fund is een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa.



De ex-dividenddatum voor het slotdividend is 29 mei 2018. Daarmee is de registratiedatum 30 mei 2018. De betaalbaarstellingsdatum is 31 mei 2018. Op basis van de slotkoers van het aandeel Arcona Property Fund van EUR 7,40 bedroeg het dividendrendement per einde 2017 3,2%.



De Directie van fondsbeheerder Arcona Capital heeft tijdens de vergadering een nadere toelichting gegeven op de eerder bekendgemaakte groeidoelstellingen en voorgenomen acquisities.



De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2017 goedgekeurd en decharge verleend aan de Directie en de Raad van Commissarissen.



De aandeelhouders hebben verder ingestemd met het aanpassen van de prospectustekst van de ‘performance based remuneration’.



De commissarissen H.H. Kloos en B. Vos, zijn door de vergadering voor een periode van vier jaar herbenoemd.



De presentatie die tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gegeven, is te downloaden via www.arconapropertyfund.nl.