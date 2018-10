Zorgorganisaties in Haarlem vragen gezamenlijk aandacht voor griepprik

De bestuurders van Spaarne Gasthuis, Zorgbalans, Kennemerhart, Sint Jacob en Zorggroep Reinalda hebben gisteren regionaal het startsein gegeven voor het halen van de griepprik. Zij hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor alle collega’s in deze zorgorganisaties en de griepvaccinatiegraad in de regio te verhogen. De Gezondheidsraad adviseert al sinds 2007 niet alleen cliënten, maar ook zorgpersoneel te vaccineren. De winter komt er weer aan en daarmee ook de griepvirussen. Afgelopen jaar hield de griepepidemie 18 weken lang aan en heersten verschillende virussen naast elkaar. Dit heeft landelijk, maar ook in deze regio, gezorgd voor een forse stijging in het aantal zieke cliënten, een flinke toename van het ziekteverzuim onder medewerkers en een stijging in het aantal overleden cliënten. Onder senioren lag het landelijke aantal sterfgevallen ten gevolge van de griep 12 procent hoger dan de winter ervoor (bron: RIVM/Nivel, maart 2018). Gratis prik voor alle medewerkers Zorgpersoneel is niet vatbaarder voor griep dan mensen in andere beroepsgroepen, maar zij kunnen de virussen makkelijker overdragen op hun kwetsbare cliënten. Zo kunnen mensen met diabetes, long- of hartziekten of een algehele verslechterde weerstand een longontsteking krijgen, of in het ergste geval zelfs overlijden. Daarom roepen de bestuurders alle collega’s op zich te beschermen tegen griep en bieden zij in oktober en november op verschillende locaties een gratis griepvaccinatie aan alle medewerkers aan. Elk jaar heersen er andere virusvarianten en elk jaar wordt opnieuw de samenstelling van de griepprik bepaald. Je hebt dus jaarlijks een nieuwe vaccinatie nodig. Alleen alle cliënten vaccineren is niet voldoende. Bij ouderen biedt de vaccinatie vaak minder goede bescherming als gevolg van de hogere leeftijd. Ook kan het griepvirus overgedragen worden aan anderen als je zelf geen klachten hebt (bron: GGD). Tamara Pieterse, bestuurder Zorgbalans: ‘Uiteraard kunnen wij niemand verplichten de griepprik te halen, maar het is onze plicht iedereen te wijzen op de risico’s van het niet laten vaccineren. Wij zijn van mening dat onze medewerkers een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van onze kwetsbare cliënten’. Gezamenlijk risico verkleinen Mensen die een griepprik krijgen, beschermen niet alleen hun cliënten en zichzelf, maar ook hun familieleden. Zeker wanneer zij jonge kinderen hebben of iemand in de familie die tot de risicogroep behoort. Ook collega’s hebben er wat aan, want griep leidt immers ieder jaar tot een hoog ziekteverzuim. Daarmee wordt de werkdruk van de niet-zieke collega’s tijdens een griepepidemie fors verhoogd. Er bestaat een grote kans dat deze collega’s in een later stadium, als gevolg van die werkdruk, alsnog en soms langdurig uitvallen. ‘We hopen dat deze gezamenlijke oproep en het goed informeren van onze medewerkers er toe leidt dat meer zorgcollega's zich laten inenten,’ aldus Irma Krieg, bestuurder van Sint Jacob. ‘Niet alleen bescherm je jezelf, ook draag je bij aan een nog veiliger omgeving voor onze bewoners en revalidanten.’ Hier sluiten de andere bestuurders zich bij aan.

