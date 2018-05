21% Extra salaris voor AVG-kennis in vacatures

Cijfers Adzuna: Kennis over privacyverordening vaker gevraagd in Nederland dan in Frankrijk en Duitsland.



Deze vrijdag treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. In de gehele Europese Unie moeten bedrijven dan op een andere manier om gaan met persoonlijke gegevens. Met de AVG voor de deur analyseerde vacaturezoekmachine Adzuna wat de vraag is in vacatures naar de privacyverordening.



Van de meer dan 250.000 vacatures in Adzuna’s index zijn er momenteel 287 vacatures die specifieke kennis vragen van de AVG. Het gemiddeld aangeboden salaris voor deze vacatures is €59.557. Meer dan de helft van deze vacatures (58,7%) zijn beschikbaar in Noord- en Zuid Holland.



Vacatures die uitdrukkelijk vragen voor AVG-gerelateerde vaardigheden krijgen gemiddeld 21,3% meer salaris aangeboden dan gelijkaardige vacatures waar dit niet het geval is. Bijvoorbeeld voor Privacy Officer en Juridische Adviseur.



“Conform zijn met de nieuwe privacyverordening is voor veel bedrijven zeer belangrijk, er kunnen bij overtreding namelijk hoge boetes worden opgelegd. Er zijn nog weinig mensen die echt expert zijn in de wetgeving waardoor er een strijd heerst op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een sterke toename in het aangeboden salaris voor werkzoekenden die kennis over de AVG bezitten.” Ligt Thomas de Schuyter, Country Manager bij Adzuna toe.



Het Verenigd Koninkrijk heeft in vergelijking met andere grote Europese landen het meeste vacatures die vragen naar kennis over de privacyverordening (GDPR in het Engels). Nederland heeft heel wat minder vacatures, maar het aandeel in de arbeidsmarkt is wel veel hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk.



“Opvallend dat bedrijven in het Verenigd Koninkrijk duidelijk meer belang hechten aan kennis van de GDPR. Momenteel vragen nog relatief weinig vacatures expliciet kennis over de AVG. Vanaf vrijdag zal voor veel beroepen die met privacy en gegevensbeheer bezig zijn dit echter als de standaard verwacht worden.” zegt de Schuyter.