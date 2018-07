Rechter blijft maar BKR-registraties schrappen

Bureau uit Tiel negeert eis Kamer en minister over verwijderen registraties



Zoetermeer/Tiel, 24 Juli 2018 - Mensen die hun BKR-registratie willen verwijderen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand geen hypotheek of krediet krijgen, moeten daarvoor nog regelmatig naar de rechter. Van de vele rechtszaken die juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland heeft aangespannen om BKR-registraties te laten verwijderen, werden er sinds januari 35 afgehandeld. Daarvan werden er 28 gewonnen.



Deze praktijk druist in tegen de eis van de Minister van Financiën en de Tweede Kamer dat het Bureau Krediet Registratie (BKR) het verwijderen van disproportionele registraties makkelijker moet maken. Onlangs nog moest de rechtbank Midden-Nederland vonnis wijzen in een zaak waarbij kredietverstrekker Santander weigerde de registratie van een inwoner van Haarlem te verwijderen. Doordat de man een half jaar in Spanje woonde, had hij drie betalingstermijnen voor zijn iPad gemist, waardoor hij een betalingsachterstand van 56 euro had opgelopen. Hoewel hij die achterstand snel had ingehaald en het krediet jaren geleden had afgelost, had hij nog steeds een negatieve registratie achter zijn naam staan. Daardoor kreeg hij geen hypotheek en geen creditcard, hoewel hij een goede baan met een stabiel inkomen heeft. De rechter oordeelde dat het handhaven van een BKR-registratie niet in verhouding staat tot de gevolgen voor Haarlemmer. Zijn belangen wegen zwaarder dan die van Santander. Daarom heeft de rechtbank Santander bevolen de registratie bij het BKR te laten verwijderen.



Dynamiet heeft dit jaar al bij 35 van dergelijke rechtszaken een uitspraak verkregen of een schikking bereikt. Op zeven na werden die allemaal gewonnen. Bijna 80 procent. Dat slagingspercentage neemt alleen maar toe. Steeds oordeelde de rechter dat een negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen voor de consument en dat het BKR mensen van de zwarte lijst moest halen. Ter vergelijking: van de 335 mensen die de afgelopen twee jaar zelf naar de geschillencommissie van het BKR stapten, kregen er uiteindelijk slechts 30 gelijk.



De juridisch dienstverlener stelt dat er ondanks Kamervragen en een dringend advies van de Minister van Financiën nog nauwelijks iets veranderd is bij het bureau in Tiel. In januari publiceerde het BKR de zogeheten ‘handreiking belangenafweging’. Daarin staat hoe consumenten een verzoek kunnen doen om verwijdering van hun gegevens en hoe de belangen tussen de hoogte van de betalingsachterstand of schuld en de gevolgen voor de consument worden afgewogen. Die belangenafweging is in 2011 verplicht gesteld door een arrest van de Hoge Raad. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet de registratie geschrapt worden, aldus de hoogste rechter. ,,In de praktijk blijven kredietverstrekkers en banken echter door doof voor dit soort verzoeken. Sterker nog: we hebben bewijs dat het BKR banken adviseert om een negatieve registratie niet te vermelden als weigeringsgrond voor een hypotheek,” stelt directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl. ,,Dan kunnen mensen dat niet als argument gebruiken om een rechtszaak aan te spannen.”



In 2017 stonden 10,6 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het BKR. Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand daalde vorig jaar van 730.000 naar 687.000.