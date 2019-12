YoungOnes reikt award uit voor Gig Worker of the Year

Prijs benadrukt grote diversiteit aan skills van gig workers



Vrijdag 13 december wordt de allereerste Gig Worker of the Year-award uitgereikt door freelanceplatform YoungOnes. “Een gig worker is een freelancer die dagklussen via het platform uitvoert”, zegt Pim Graafmans, Managing Director van YoungOnes. "Gig workers bevatten veel verschillende skills, die ze steeds op een andere manier inzetten voor verschillende opdrachtgevers. De ene dag gaan ze aan de slag als bezorger en is time-management een van de belangrijkste skills voor die klus, en de andere dag werken ze in de horeca en zijn ze voornamelijk communicatief bezig.” Met deze award wordt de meest diverse platformwerker in de spotlight gezet. De uitreiking van de award is vrijdag om 15 uur live te volgen via het Instagram-account van YoungOnes.



Er zijn op dit moment vier freelancers in de race om Gig Worker of the Year te worden. De finalisten maken onder andere kans op de felbegeerde titel door het totaal aantal klussen dat ze hebben gewerkt in 2019, een hoog opkomstpercentage en de ratings vanuit de opdrachtgever richting de gig worker. “Daarnaast is de kennis over het ondernemerschap als een gig worker erg belangrijk voor ons”, zegt Pim. “Weten ze bijvoorbeeld welke rechten en plichten je hebt als freelancer?”



On the move



“We hebben gekozen voor een Instagram only-competitie, omdat onze gig workers altijd on the move van klus naar klus gaan en ze gewend zijn om alles on demand te doen. Zo ook het inschrijven, deelnemen en winnen van een award”, zegt Pim. Er wordt via Instagram een jury-winnaar gekozen door de YoungOnes-jury en een publiekswinnaar door het Instagram-publiek. De winnaars winnen freelance-proof prijzen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering ter waarde van 125 euro, persoonlijke visitekaartjes en een fotoshoot voor professionele profielfoto’s.