Risico voor 700 banen bij VGZ

Moordende prijsconcurrentie en automatisering bij zorgverzekeraars



De zorgverzekeraars zijn in een onderlinge strijd verwikkeld om de laagste premie te kunnen aanbieden. En als de zorgverzekeraar onvoldoende in staat is om het verschil te maken bij de onderhandelingen met de ziekenhuizen en zorginstellingen, dan is het personeel de dupe. Het besluit van VGZ om de kosten te verlagen, kan leiden tot een verlies van 700 banen.



VGZ, de op een na grootste zorgverzekeraar, heeft een bezuiniging van 100 miljoen op de beheerskosten aangekondigd. Dit betekent dat de beheerskosten met 30% terug moeten in 3 jaar tijd. De beheerskosten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten. De heer Kliphuis, voorzitter van de Raad van Bestuur, bevestigt op vragen van De Unie dat het gaat om een beoogde premieverlaging van 2,50 euro per verzekerde in 2020 en daarvoor dreigen circa 700 werknemers hun baan verliezen.



De Unie vreest dat dit een nieuwe race naar de bodem inluidt bij de zorgverzekeraars. ‘Als VGZ gaat snijden in de beheerskosten, blijven de andere zorgverzekeraars niet achter', denkt Inge de Vries, cao onderhandelaar van De Unie.



De Vries: ‘De financiële sector zit in een transitieperiode. Wij zien dat automatisering en robotisering leidt tot fors verlies van werkgelegenheid. Er zijn minder mensen nodig omdat het werk overgenomen wordt door robots en automatisering. Daar komt voor een deel ander werk voor terug. Werk dat andere kennis, vaardigheden en competenties vereist’. De Unie vindt dat werkgevers in de financiële sector zich veel meer moeten inspannen om hun werknemers op deze toekomst voor te bereiden.



Bij VGZ zijn 2100 mensen in dienst.