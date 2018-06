Feestelijke opening nieuwe pand Van Dorp Leiden

Op 26 februari 2018 was het eindelijk zover! Na weken van verbouwen en verhuizen kon Van Dorp Leiden haar intrek nemen in het nieuwe pand aan de Amphoraweg 18. De feestelijke opening vond plaats op donderdag 21 juni.



Een nieuw pand was geen overbodige luxe, want de vestiging Leiden kampte al geruime tijd met structureel ruimtegebrek voor personeel en materiaal. “Dat we nu een prachtig kantoorpand hebben aan de Amphoraweg, is voor iedereen een verademing,” aldus Paul van Dorp, Adjunct-directeur.



Ergonomische werkplekken medewerkers



Wie een kijkje komt nemen in het nieuwe pand ziet direct dat er veel aandacht wordt besteed aan ruimtelijkheid en comfort voor het personeel. Zo is er op de eerste etage een open kantoortuin gerealiseerd waar iedereen een eigen plek heeft. Ook is er nieuw meubilair besteld waarbij extra gelet is op ergonomie en akoestiek.



Circulair ondernemen



“Wij hebben dit kantoor voorbereid op een toekomst waarin duurzaamheid en circulair ondernemen hoog in het vaandel staan”, aldus Paul van Dorp. “Als Van Dorp voelen wij ons verantwoordelijk voor onze planeet en de volgende generaties, dus willen we graag dat onze huisvesting hierbij aansluit. Het doel is dan ook om ons nieuwe kantoor voor 2020 energieneutraal te maken. Om dit te kunnen realiseren hebben we het plafondraster en de luchtbehandelingsinstallatie gereedgemaakt voor een PCM klimaatplafond. Ook maken we nu al gebruik van energiezuinige led-verlichting met daglichtfunctionaliteit en hebben we vier laadpalen voor elektrisch en hybride vervoer.”



Het paradepaardje van de verbouwing is de meterslange glazen wand, die de kantoortuin haar open en lichte karakter geeft. “Deze wand heeft jarenlang dienst gedaan in het ABN AMRO kantoor van Eindhoven. Toen daar verbouwd werd, werden de materialen onderdeel van het New Horizon Urban Collective. Zodoende konden wij de glazen wand een tweede leven geven”, aldus Paul van Dorp.



Familie opent het pand



Hoe kan het ook anders. “Als familiebedrijf verrichtten mijn vader, Henk Willem van Dorp, en mijn zoon, Joas van Dorp, de openingshandeling door samen het lint door te knippen met een reusachtige schaar.” vertelt Paul. “Samen met onze medewerkers en hun partner hebben we een fijne dag gehad, waarin autocoureur Tim Coronel ons meenam in zijn verhaal en de link legde tussen de autosport en het bedrijfsleven.”



Van Dorp



Van Dorp is een technisch dienstverlener met 15 vestigingen door het hele land. Van Dorp is specialist in technisch beheer en verduurzaming van bestaand vastgoed. Wij nemen voor klanten het gehele technische en facilitaire proces uit handen. Door te investeren in slimme en innovatieve technieken verhogen wij de lange termijn waarde van het vastgoed van onze klant.



Als familiebedrijf hebben wij betrokken, gepassioneerde en goed opgeleide medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.