'Groeiende uitdagingen rond vestigingsklimaat betekent werk aan de winkel voor kabinet'

Dit is een expertquote van Annemiek Verkamman van HollandBIO, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Minder buitenlandse bedrijven vestigden zich in Nederland, brexit dempt de afname | ANP



Nederland is minder in trek als vestigingsplaats en dat betekent werk aan de winkel voor het kabinet. Gelukkig vestigen zeker in het kielzog van de Brexit veel innovatieve biotechnologiebedrijven in Nederland, maar de dalende trend die het NFIA signaleert moet worden gekeerd. Alleen zo kunnen we ons uit de crisis innoveren.



Hoewel de biotechnologiesector nog altijd goed presteert, zien we ook daar groeiende uitdagingen. Bedrijven hebben behoefte aan gespecialiseerd personeel en hoogwaardige onderzoeksruimte. Nederland mag dan wel hoog scoren als het aankomt op kennisinfrastructuur, voor onze kenniseconomie is het wijs om te blijven investeren in bedrijvigheid. Gelukkig laat de Life Sciences zien dat zij een groeimotor is voor innovatie, nu en in de toekomst. Biotechbedrijven dragen bij aan een duurzame en gezonde samenleving en versterken bovendien ons innovatie- en verdienvermogen op langere termijn.



Annemiek Verkamman is directeur van HollandBIO.